Elon Musk interessado na região Amazônica

Elon Musk, dono da Starlink, está muito interessado na região Amazônica. Aliás, seus satélites orbitam cada dia (e noite) mais sobre os Estados da Amazônia Legal. E o interesse é tanto que o próprio Musk telefonou para diretores da Sercomtel no 1° semestre para um approach.

A operadora já vendeu as concessões do Norte, há meses. Musk havia dito que estava à disposição para o que pudesse ajudar em tecnologia de telecomunicações e áreas afins para as operadoras da região. O interesse do magnata, segundo fontes da Coluna, continua latente.

Antidepressivos

O uso de antidepressivos em adultos na idade reprodutiva cresceu 12,4% nos últimos dois anos, aponta levantamento da Funcional Health Tech.

O estudo analisou os beneficiários do Benefício Farmácia, com idade entre 29 e 58 anos. Os antidepressivos aparecem como 2º medicamento mais utilizado, atrás apenas de antibióticos. A pesquisa também aponta queda de 10,6% no consumo de ansiolíticos.

Poder das Bets

Deputados federais se impressionam com o poder de influência das Bets no Brasil, após a suspensão de audiência que debateria o bloqueio de sites ilegais.

O cancelamento, causado pela pressão do setor, levanta preocupações sobre as articulações políticas das casas de apostas. Prevista para hoje, a reunião seria conduzida pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados.

Sumiu

O ministro Alexandre Silveira deve explicar hoje na CREDN (se aparecer) o sumiço do urânio da INB. Silveira confessou a assessores estar com receio da oposição, especialmente no caso da aquisição de minas de níquel por subsidiária chinesa.

Antes dele, foram convocados: Mauro Vieira (duas vezes), Ricardo Lewandowski e Sidônio Palmeira. As ausências dos dois últimos nem foram justificadas, e assim ficaram.

Desfalque

Engenharia deixa de figurar entre as preferências de alunos do ensino médio, aponta pesquisa do Instituto Locomotiva a pedido do CIEE.

Apenas 12% dos 1.150 entrevistados manifestaram interesse na área, o que representa 2,3 milhões de jovens no País (estimativa baseada no PNAD 2024). Para 79% dos estudantes, a falha na educação básica é o principal motivo para desinteresse na graduação.

Fusão Polêmica

A polêmica fusão entre Petz e Cobasi avança para debate no Senado após ter sido discutida em audiência na Câmara dos Deputados.

A deputada federal Gisela Simões (União-MT) alertou para o risco do monopólio do setor e criticou a Cobasi pelas condutas durante a tragédia no RS. Em paralelo, o Instituto Caramelo conduz campanha contra a fusão e a favor do bem-estar animal.

