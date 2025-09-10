Lula na frente das pesquisas de 2026

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula lidera cenários diante de nomes da direita

Pesquisa divulgada pela CNT na última segunda-feira, 8, mostra o presidente Lula da Silva na 1ª posição para a Presidência em 2026 em três cenários estimulados para o 1º turno com mais de 30% das intenções de voto.

Os colocados em seguida nos três cenários são o ex-presidente Jair Bolsonaro (29,7%), Tarcísio de Freitas (17,1%) e Eduardo Bolsonaro (14,6%). O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre 3 e 6 de setembro.

Escândalo nacional

Um caso judicial na Bahia tem tudo para virar o script mais escandaloso do Brasil sobre divórcio e fraudes, já virou comentário em todas as bancas das capitais e tem ingredientes para parar no CNJ, se algum(a) juiz(a) levar isso a sério. É o caso do divórcio do empresário Lucas Abud na Bahia.

Os advogados Eugenio Kruschewsky, Ana Patrícia Dantas Leão e Michelle Santos Allan passaram de defesa da ex-esposa a investigados pela OAB-BA por suspeita de fraudes no processo para prejudicar a litigância da separação.

Cerca de R$160 milhões estão em disputa no caso. Em nota publicada nas redes, os advogados se pronunciaram e alegaram injustiça. Mas em nenhuma letra rebatem a acusação. Há evidências cabais de manipulação de “provas” atrás de honorários milionários. O caso foi noticiado na segunda-feira, 8, pelo Metrópoles.

Mercadinhos

O Brasil registrou a abertura de 29 mil mercadinhos no 1º semestre de 2025, aponta levantamento do Sebrae. O número representa 162 CNPJs abertos por dia.

O crescimento foi 8,5% comparado ao mesmo período do ano anterior (27,1 mil). A pesquisa também revela que 70% desses pequenos negócios foram registrados como microempreendedores individuais (MEI).

Crime organizado

Após as repercussões com a Operação Carbono Oculto, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) solicitou uma audiência pública sobre a presença do crime organizado no sistema financeiro e setor de combustíveis.

Dados da Pesquisa CNT de Opiniões divulgados nesta segunda-feira, 8, apontam que 53,1% dos entrevistados esperam leis mais duras e penas mais rigorosas para o crime organizado.

Prêmio iCS

O Prêmio iCS de Economia e Clima 2025 recebeu trabalhos de instituições de 15 Estados e do Distrito Federal, com Minas Gerais e São Paulo liderando as submissões (nove cada um).

As principais temáticas abordadas foram macroeconomia e clima/meio ambiente e pesquisas em política fiscal. Os três trabalhos premiados serão divulgados dia 20 de outubro.

Seguro habitacional

A Caixa Vida e Previdência, da Caixa Seguridade, lançou um seguro que cobre até seis parcelas do financiamento habitacional em casos de desemprego. O benefício mensal pode chegar a R$ 5 mil por parcela e está disponível para contratos ativos e novos.

O capital segurado varia entre R$ 20 mil e R$ 2 milhões. Para o CEO Felipe Montenegro Mattos, o projeto visa garantir a segurança financeira mesmo diante de imprevistos.

ESPLANADEIRA

#Antônio Cícero será homenageado hoje pelo Clube de Leitura CCBB 2025, no RJ.

#West Shopping (RJ) promove hoje ações voltadas ao “Setembro Amarelo”.

#Senado Federal realiza sessão especial em comemoração aos 40 anos do Programa Calha Norte, sexta-feira (12).

#OGGI lança linha de sorvetes inspirada em sabores típicos do Nordeste.

#Constança Carvalho é a nova presidenta da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ.

#Vendas do comércio brasileiro caem 1,5% em agosto, aponta Índice do Varejo Stone.

