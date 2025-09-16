Prisão de Bolsonaro: casa-cela?

Foto: SERGIO LIMA / AFP Ex-presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira, 11, dia decisivo de seu julgamento no STF

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro abriu portas para articulações dentro da direita. Ao assumir a liderança na luta pela anistia, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos-SP), desponta como protagonista na corrida para a Presidência em 2026.

Ciente de que não conseguirá a anistia, a defesa do ex-presidente articula para conseguir uma prisão domiciliar por conta da sua saúde. A ida de Bolsonaro neste fim de semana a um hospital para um check up foi simbólica e já passa o recado.

A fim de comover o judiciário e os eleitores, Bolsonaro postou há meses no Instagram uma foto chocante de seu intestino aberto numa de suas cirurgias, para lembrar a facada de 2018.

Deputados oposicionistas acreditam também que o diálogo com a base Governista em torno de pautas específicas pode esfriar após a decisão judicial.

Pegou mal



Gustavo Petro, presidente da Colômbia e ex-guerrilheiro do M19, defendeu a legalização da cocaína em evento em Manaus (AM), em que participou o presidente Lula da Silva.

A declaração veio no mesmo dia em que os EUA estacionaram navios de guerra na costa da Venezuela como recado ao tráfico de drogas. Na Câmara, parlamentares da oposição apresentaram Moção de Repúdio às declarações do presidente colombiano.

Desfecho

Investigado na operação contra fraudes do INSS, o advogado Nelson Wilians relatou à Coluna que seu caso se assemelha com o que ocorreu com o cantor Gusttavo Lima (defendido pelo advogado), com acusações infundadas.

Wilians assegura que assim como foi comprovada a inocência do cantor, o desfecho de seu caso será o mesmo. “Não possuo qualquer relação com os fatos investigados” aponta Nelson.

Tratado de Armas

Marcelo Câmara, diretor do Departamento de Defesa e Desarmamento do Itamaraty, representará o Brasil em audiência sobre a ratificação do Tratado de Armas Nucleares, assinado em 2016.

O governo, antes favorável, agora reavalia sua posição devido às tensões com os EUA e à crescente presença militar americana na América Latina. A oposição que pautar o tratado para derrubar a adesão brasileira e impedir a ratificação.

Mineração em debate

A Comissão de Minas e Energia da Câmara vai debater, no próximo dia 23/9, o cenário público da mineração no Brasil.

A proposta é do deputado Kiniston Braga (MDB-PA) e foram chamados seis convidados para o evento. Alguns nomes são: Tasso Mendonça Junior (Diretor da ANM), Rodrigo Agostinho (presidente do IBAMA), Mauro Oliveira Pires (presidente do ICMBio) e Homero Melo Júnior (presidente do SGB).

Cuidado pet

Uma pesquisa global realizada pela MSD Saúde Animal apontou que metade dos tutores de gatos e cachorros esquece de aplicar tratamentos contra pulgas e carrapatos nos animais.

Mas os dados também apontam que 83% dos donos consideram o tratamento essencial para o bem-estar dos pets. O levantamento foi realizado em 15 países (incluindo o Brasil) e ouviu 4.072 tutores.

ESPLANADEIRA

#AB2L realiza na quarta aula “Dados e Sistemas de IA – Uma Visão do Conjunto”.

#Fintechs captaram R$ 4,8 bi em investimentos em 2024, segundo Liga Ventures e Spiralem.

#GPA cresce 10% na categoria de refeições prontas para consumo.

#Accountfy lança dia 18/09, Accountfy AI Studio, solução em inovação financeira.

#2ª edição do livro “A São José, uma nuova storia” será lançado no Centro de Memória Rio-Pardense, em São José do Rio Pardo-SP, dia 20/9.

#Obramax capacitou 72 mil pessoas pela Academia de Profissionais.

