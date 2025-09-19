Mais de 3 mil crianças e adolescentes foram adotadas em 2025

Foto: izanio_charges Charge da coluna desta sexta-feira, 19

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que 3.140 crianças e adolescentes foram adotados em 2025. No entanto os números detalhados alertam para a discrepância entre as faixas etárias.

Apenas seis adolescentes acima de 16 anos foram acolhidos este ano. Em comparação, a quantidade de crianças de até dois anos chegou a 1.401.

Atualmente, o País possui 5.506 crianças e adolescentes disponíveis para adoção, dos quais 1.839 têm mais de 14 anos. No ano de 2024, apenas 101 jovens nessa idade encontraram famílias.

No sistema, 32.474 famílias são pretendentes ativas, mas entre elas, apenas 137 estão dispostas a aceitar jovens maiores de 14 anos. Para as crianças portadoras de deficiência física ou intelectual, o cenário se mostra ainda mais difícil. Poucos aceitam portadores de deficiência física (3,4%) e intelectual (1,4%).

Cargo de Eduardo Bolsonaro

Na iminência de perder o cargo, o deputado Eduardo Bolsonaro aceitou a posição de líder da Minoria. O cargo foi oferecido ao deputado assim que decidiu permanecer nos EUA, entretanto ele negou.

A deputada Carol de Toni (PL-SC) renunciou para manter a unidade partidária, embora esteja chateada com os Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro deve disputar o Senado pelo SC, tomando a vaga que seria dela.

Problemas na COP30



Os problemas na organização da COP30 parecem não ter fim. Apenas 79 países confirmaram presença no evento, mas com comitivas reduzidas.

Em grupos de WhatsApp, as Embaixadas relatam preços exorbitantes, como quartos de R$ 5 mil/dia sem banheiro. Além disso, só é possível fechar o negócio se pagar pelos 11 dias de evento.

Novo biênio

A Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, com mais de dois mil associados, realizará, dia 9/10, as eleições para o biênio 2026/2027.

Na disputa estão: a Chapa 1 formada por Allan Dias Simões Maia (presidente) e Cristiano de Souza Eloi (vice); e a Chapa 2 encabeçada por Edvandir Felix de Paiva e Maria do Socorro Santos Nunes (vice). A apuração dos votos será no dia 10/10, em Brasília.

Falência iminente

A situação das agências dos Correios vai de mal a pior. O Sedex já era, e a empresa enfrenta uma falência iminente. Um cidadão de Brasília mandou um Sedex nesta segunda-feira (15/9) para Salvador, no valor de R$72,40 com previsão de entrega para o dia seguinte, segundo promessa da própria agência franqueada. Entretanto, até a manhã desta quinta-feira (18/9), o objeto não havia sido entregue.

Saúde mental

Profissionais jovens concentram os afastamentos por ansiedade e os mais velhos lideram os casos de depressão, aponta estudo do 1º semestre de 2025 da VR.

Os afastamentos por saúde mental cresceram 143% no período. A Geração Z (1997-2012) apresentou 53% em casos de ansiedade, e os Boomers (1946-1964) registraram 64% em episódios de depressão.

