Reunião para discutir a expansão do crime organizado no Brasil

Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados O deputado governista Filipe Barros (PL-PR) é o relator do projeto

O clima pode esquentar nesta terça-feira, 4, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e a pauta será a expansão do crime organizado no Brasil.

Além do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram convidados o DG da ABIN, Luiz Fernando Côrrea e o DG da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para reunião fechada da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência.

O presidente da Comissão, Filipe Barros (PL-PR), quer saber o que a Inteligência reuniu até agora a respeito da criminalidade no País. O Governador Cláudio Castro (PL) e os responsáveis pela Inteligência no Rio de Janeiro também foram chamados. O intuito é verificar se o Governo Federal foi informado a respeito da expansão das facções e o que foi feito para pará-los.

A reunião não deixaria o Governo contente, já que a ABIN é subordinada à Casa Civil, e o ministro Rui Costa não quer que Côrrea critique o Governo. E apesar de indiciado pela PF, Luiz Fernando Côrrea permanece no cargo com o apoio do ministro.

O Rio de Janeiro (e o Brasil) continua lindo. E violento

Honraria

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, Rodrigo Velloso Cabral, Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca, policiais que morreram na operação mais letal do País, ocorrida semana passada no Rio de Janeiro, vão receber a Medalha Tiradentes post mortem da Alerj.

As proposições são assinadas por deputados de direita e centro, incluindo o decano da Casa, o deputado Luiz Paulo (PSD-RJ).

Exemplo

Em tempos de gastança com o dinheiro público, governadores torram milhões com o fretamento de jatinhos, e ministros do Judiciário estão sempre atrás dos aviões da FAB, enquanto o Governador do Espírito Santos, Renato Casagrande (PSB), dá o exemplo.

Casagrande foi visto na manhã da última sexta-feira, 31, no Aeroporto de Brasília, embarcando para Vitória em um voo comercial, acompanhado apenas de um assessor.

Justiça feita

Uma decisão do Supremo Tribunal do Trabalho determinou a reintegração de 54 funcionários com deficiência dispensados pela Eletrobras, agora Axia Energia.

Com a defesa do escritório Marcus Neves Advogados Associados, a Corte reconheceu que as dispensas violam a cota mínima de 5% de pessoas com deficiência no quadro de funcionários da empresa, exigida na lei.

Agro na Amazônia

A adoção de técnicas de agricultura regenerativa elevou em 64% a produtividade da pecuária familiar na Amazônia. O resultado vem do projeto RestaurAmazônia, desenvolvido pela Fundação Solidaridad com apoio do Fundo JBS pela Amazônia, que investiu mais de R$ 21 milhões entre 2021 e 2025.

A iniciativa afetou 1.408 famílias e recuperou 21 mil hectares de pastagens na região da Transamazônica.

Criadores

Um levantamento mostra que 53% dos criadores de conteúdo na internet possuem ao menos o ensino superior completo no Brasil.

Dentre eles, os dados também revelam que quase um em cada cinco apresentam mestrado ou doutorado. A pesquisa foi realizada pela BrandLovers e ouviu 5 mil profissionais da área em todas as regiões do País.

ESPLANADEIRA

#UniFECAF e Samsung lançam disciplina Ferramentas de Produtividade do Profissional do Futuro.

#Solar Coca-Cola firma parceria com Instituto Antes que Aconteça.

#O FotoDoc 2025 acontece de 4 a 8/11, com entrada gratuita.

#Astellas Farma Brasil conquista a 4ª posição no ranking do Great Place to Work Saúde 2025.

#Instituto Oi Futuro renova sua marca para Instituto Futuros.

#Ituran Brasil anuncia Murilo Riedel como novo conselheiro.

#Topaz revoluciona combate à lavagem de dinheiro com inteligência artificial.

