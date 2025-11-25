Cautela no Congresso após prisão de Bolsonaro

Foto: EVARISTO SA Jair Bolsonaro teve a prisão preventiva cadastrada no último sábado, 22

A semana no Congresso deve girar em torno de prisão de Bolsonaro e o seu impacto eleitoral. Depois de duas semanas de recesso branco, deputados e senadores medirão a temperatura política do rocambolesco caso de “meti um ferro quente aí” na tornozeleira eletrônica. O Governo, no entanto, prega cautela.

Especialista em vitimismo, o presidente Lula da Silva sabe que Bolsonaro pode se transformar em mártir e, com isso, ser o fiel da balança para 2026. De qualquer forma, o PT e aliados vão bater bumbo efusivamente com a prisão do ex-presidente, tanto em plenário como nas comissões.

Três pesos

Causa estranheza a insistência de expoentes da esquerda e de militantes jurídicos, e do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em indicar que Jair Bolsonaro, com saúde frágil, deve ser preso numa cela em presídio federal.

Ex-presidentes, Lula da Silva cumpriu parte de pena em sala da PF, com TV. Fernando Collor, condenado por roubar R$ 30 milhões da BR, está em domiciliar numa cobertura de praia.

Leia mais Elmano e Camilo são uníssonos sobre prisão de Bolsonaro: "Decisão judicial se cumpre"

Prisão de Bolsonaro revive debate por anistia e ameaça travar votações

Como os políticos cearenses repercutiram a prisão de Bolsonaro Sobre o assunto Elmano e Camilo são uníssonos sobre prisão de Bolsonaro: "Decisão judicial se cumpre"

Prisão de Bolsonaro revive debate por anistia e ameaça travar votações

Como os políticos cearenses repercutiram a prisão de Bolsonaro

Um pulinho ali

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deu uma fugidinha dos EUA e desembarcou em El Salvador, país do ultra-direitista presidente Nayib Bukele. A comitiva contou com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG), que evitou Eduardo.

O grupo conheceu a política de segurança e encarceramento de marginais, mas não conseguiu um café com Bukele.

Em sigilo

A Câmara acaba de receber o texto do acordo de Segurança Relativo à Troca de Informações Classificadas e Protegidas, firmado por Brasil e França em março de 2024. O acordo é base para que os dois países possam assinar futuros tratados, com a devida proteção.

E é ainda mais relevante, pois os dois desenvolvem em conjunto projetos estratégicos na área da Defesa: a construção de helicópteros e de submarinos nucleares.

Mais uma

O deputado estadual do Paraná Marcelo Rangel (PSD) e o CEO da ConAid Brasil, Luciano Fonseca, anunciaram a intenção de a empresa iniciar operações no Paraguai com US$ 5 milhões. Focada em soluções logísticas de alta tecnologia, iniciará operações em 2026.

A Coluna já citou que grandes brasileiras migraram fábricas e operação para o país vizinho, com carga tributária mais reduzida, e bota reduzida nisso.

Drogaria$ x Mercado$

Em 2024 o faturamento dos estabelecimentos da ABRAS, a Associação Brasileira Supermercadista, foi de incrível R$ 1 trilhão. Já as unidades filiadas à Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, foi de R$ 103 bilhões, alta de 14% em relação ao ano anterior.

Para o leitor ter uma ideia do que está em jogo na eventual liberação na lei para mercados venderem medicamentos sem prescrição médica?

ESPLANADEIRA

#Leandro Paranhos e Luísa Chaves lançam livro “Entre o Medicamento e o Cuidado” (Ed. Diálogo Freiriano).

#Clariá, revelação da MPB, lançou single 'Maresia' nas plataformas, pela Caravela Records.

#Nexxera realiza hoje evento “A revolução do crédito se inicia”, em SP.

#Fernanda Emediato lança "As Pipas de Portinari" em BH, na Livraria Aletria.

#Docusign é nomeada líder no quadrante mágico do Gartner® 2025.

#GPA e startups evitaram desperdício de 11 mil T de alimentos.

#Em seu aniversário, Sodimac teve ofertas especiais e sorteios para público.

