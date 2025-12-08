Foto: EVARISTO SA/AFP Flávio Bolsonaro dividiu opiniões ao ser escolhido para concorrer a presidente

O anúncio antecipado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato a presidente da República, avalizado pelo pai Jair Bolsonaro, é um plano estratégico a tempo de salvar a família politicamente. Tido no clã como o mais preparado para a disputa, na ausência do pai, Flávio é político experiente, há quase 30 anos.

Mas o plano não deixa de ser também uma cobrança para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se posicionar já.

Assediado pelo Centrão e pelo PSD, partido hoje colado no Governo Lula da Silva, Tarcísio – o melhor colocado nas pesquisas – pode ser pressionado a aceitar Flávio como vice na chapa, ou anunciar logo ser candidato à reeleição e liberar caminho para o senador defender a posição do clã e seus projetos nas urnas de 2026.

Lá, como cá

A Câmara recebe hoje e amanhã os deputados peruanos Eduardo Cavides, ex-presidente do Congresso, Ana Saboya, Ilich Ureña, Diego Calderón e Eduardo Castillo.

Mas eles não devem tratar do asilo da ex-primeira-dama do Peru, a condenada Nadine Heredia, que fugiu para o Brasil em jato da FAB a mando de Lula da Silva. Parte dos congressistas peruanos são alvos da Lava Jato de lá, e querem evitar constrangimentos.

A volta de Álvaro Dias

Aos 82 anos, o ex-senador Álvaro Dias (MDB-PR) anunciou que voltou à política e que vai concorrer ao Senado em 2026. Dias não engole a derrota que sofreu na última eleição.

O problema é que o centro e a direita acumulam pré-candidatos. Na outra ponta tem o diretor de Itaipu, Ênio Verri (PT), com forte coalizão de centro-esquerda.

Dia da Perfídia...

Tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que instituí no calendário nacional o dia 9 de janeiro como data de combate à Perfídia.

O autor, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), explica que “perfídia se configura como deslealdade, falsidade ou traição”. Vem a ser o dia seguinte ao fatídico 8 de Janeiro (2023) quando houve tentativa de golpe na Esplanada dos Ministérios, com ataque a sedes dos três Poderes.

Das Arábias

O Fundo Soberano da Arábia Saudita tem interesse em investir nas empresas de Defesa do Brasil, começando por aquelas que estão “mal das pernas”, como a Avibras. Para alguns da militância de esquerda, no entanto, o reino não representa “uma potência estrangeira querendo pôr as mãos na empresa”.

Brasil & Itália

A Cidadania4U assinou parceria histórica com a Cooperativa Regeneration e prefeituras da região do Molise, na Itália, para reconectar 1 milhão de ítalo-descendentes ao país europeu até 2030.

A ideia é incentivar descendentes de italianos a viver nas comunas, estudar, trabalhar, investir e reviver as tradições de suas famílias, ao mesmo tempo combater o despovoamento e revitalizar a Itália autêntica.

