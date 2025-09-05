Palermo no Fortaleza: ousadia da diretoria e riscos da contratação

Foto: JUAN MABROMATA / AFP Palermo estreará pelo Fortaleza contra o Vitória, no próximo dia 13

O Fortaleza surpreendeu ao decidir contratar Martin Palermo como técnico para assumir o comando do time num momento crítico, restando 17 rodadas para o término da Série A.

O clube, que precisa somar 30 pontos dos 51 restantes, decidiu fugir dos nomes habituais do futebol brasileiro — as dezenas de especulações estavam no meio do mundo já — para apostar em um treinador que ninguém imaginava.

É difícil demais avaliar se o trabalho dará certo ou não, os riscos estão postos, mas é a chance derradeira da equipe se salvar do rebaixamento para a Série B. Conto a seguir os bastidores da negociação.

A diretoria já vinha acompanhando o trabalho de Palermo há algum tempo e Marcelo Paz tinha boas referências. Informações positivas acumuladas sobre seu estilo de liderança e resultados ajudaram a criar confiança, reforçada pelo parecer do Cifec — o Centro de Inteligência do Fortaleza — que avaliou a metodologia do argentino e considerou seu modelo de jogo adequado às necessidades atuais.

Outro ponto decisivo foi a receptividade desde o início. O empresário de Palermo demonstrou abertura total, e a reunião virtual entre o técnico e o departamento de futebol reforçou a confiança mútua. Marcelo Paz gostou do "olho no olho", sentindo segurança. A facilidade contratual, com negociações rápidas e sem grandes entraves, também foi fator que agilizou o processo.

O argentino aceitou o desafio por diversos motivos. Em primeiro lugar, enxergou na oportunidade a chance de realizar um trabalho de destaque em um cenário desafiador. Ele sabe da boa estrutura do Fortaleza, que recentemente disputou competições internacionais, agregando prestígio e visibilidade. Além disso, Palermo entende que uma boa campanha no futebol brasileiro — o mais competitivo e rico do Continente — pode abrir mercados antes inacessíveis para ele, projetando sua carreira em um novo patamar.

Outro aspecto que pesou na decisão do treinador: ter consciência de que, caso o Fortaleza seja rebaixado, ele não será apontado como responsável direto, já que a equipe enfrenta dificuldades desde o início do ano. Tal análise prática permitiu que Palermo encarasse o desafio com confiança e racionalidade, equilibrando risco e oportunidade.

A abertura para ouvir a comissão técnica fixa do Fortaleza e o fato de o elenco estar repleto de atletas de outros países da América do Sul também influenciaram no acerto, assinando um contrato de quatro meses, com bonificação expressiva em caso de permanência na Série A e renovação automática para 2026.

Como jogador, Palermo foi um colecionador de taças pelo Boca Juniors, incluindo duas Libertadores. Como técnico - Fortaleza será seu nono clube - tem uma conquista: título paraguaio com o Olimpia em 2024.

1. Ainda sobre a contratação de Palermo, Vojvoda, agora no Santos, não foi consultado pela diretoria do Fortaleza.

2. Como são conhecidos, é natural que Palermo tenha falado com Vojvoda quando soube do interesse.

3. Os clubes treinados por Palermo: Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX, Curicó Unido-CHI, Aldosivi-ARG, Platense-ARG e Olimpia-PAR.



