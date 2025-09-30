As contas do Ceará para a Sula: vaga está cada vez mais perto

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Para o Ceará, isso significa a necessidade de somar mais 18 pontos nas 14 rodadas restantes

A vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbis, nesta segunda, reforçou de forma concreta a disputa do Ceará por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. O resultado levou o Alvinegro aos 31 pontos em 24 jogos da Série A — 11º lugar — e fez suas chances de classificação subirem para 57%, cálculos da UFMG, alimentando, com razão, a confiança do torcedor e potencializando a força do ambiente coletivo interno do grupo de Léo Condé.

As projeções indicam que qualquer equipe que atinja 49 pontos tem hoje cerca de 94% de probabilidade de garantir presença no torneio continental. Para o Ceará, isso significa a necessidade de somar mais 18 pontos nas 14 rodadas restantes — uma meta completamente viável. O objetivo pode ser alcançado com seis vitórias, ou com combinações como cinco vitórias e três empates, ou ainda quatro vitórias e seis empates.

Outro aspecto relevante é a possibilidade de aumento no número de vagas para a Sul-Americana via Brasileirão. Caso clubes brasileiros assegurem classificação para a Libertadores por outros caminhos, como Copa do Brasil ou a própria Sul-Americana, novas posições podem se abrir para o torneio internacional.

Com a solidez defensiva em evidência — são apenas 23 gols sofridos, a quinta melhor defesa da Série A — o time está no caminho para voltar aos torneios internacionais.