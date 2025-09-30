Fortaleza vê Santos de Vojvoda, Inter e Corinthians como alvos principais na luta contra o rebaixamento

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Vojvoda se tornou técnico do Santos no último mês, após longa passagem pelo Leão

A luta contra o rebaixamento, além de todas as dificuldades, coloca diante do Fortaleza o desafio de superar clubes enormes no cenário nacional.

Após a rodada 25 da Série A, o Tricolor tem nesse momento três adversários mais próximos na luta contra o rebaixamento: Santos, Internacional e Corinthians.

Embora estejam fora da zona de descenso, esses clubes aparecem hoje como os mais ameaçados, além dos times do Z-4, segundo projeções da UFMG. O Santos, agora comandado por Juan Pablo Vojvoda, apresenta 18% de risco; o Inter vem logo atrás, com 17%; e o Corinthians, apesar da tradição, aparece com 15%.

Os números refletem campanhas irregulares. O Santos soma 27 pontos em 24 jogos, o Internacional tem 28 no mesmo número de partidas, enquanto o Corinthians alcançou 29, mas em 25 compromissos. Essa proximidade na pontuação mostra que qualquer sequência negativa pode empurrar uma dessas equipes para a zona da degola.

Do outro lado, o Fortaleza, com apenas 21 pontos em 24 rodadas tem 74% de chance de queda, mas mantém a esperança após vencer dois dos três jogos mais recentes. O Tricolor precisa de uma reação consistente e difícil demais para escapar. As projeções indicam que alcançar 45 pontos praticamente assegura a permanência, com 99% de probabilidade. Isso significa conquistar ao menos oito vitórias nas 14 rodadas restantes ou buscar combinações equivalentes de triunfos e empates que somem 24 pontos.