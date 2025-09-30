Logo O POVO+
Fortaleza vê Santos de Vojvoda, Inter e Corinthians como alvos principais na luta contra o rebaixamento
Embora estejam fora da zona de descenso, esses clubes aparecem hoje como os mais ameaçados segundo projeções da UFMG
Vojvoda se tornou técnico do Santos no último mês, após longa passagem pelo Leão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
A luta contra o rebaixamento, além de todas as dificuldades, coloca diante do Fortaleza o desafio de superar clubes enormes no cenário nacional.

Após a rodada 25 da Série A, o Tricolor tem nesse momento três adversários mais próximos na luta contra o rebaixamento: Santos, Internacional e Corinthians.

Embora estejam fora da zona de descenso, esses clubes aparecem hoje como os mais ameaçados, além dos times do Z-4, segundo projeções da UFMG. O Santos, agora comandado por Juan Pablo Vojvoda, apresenta 18% de risco; o Inter vem logo atrás, com 17%; e o Corinthians, apesar da tradição, aparece com 15%.

Os números refletem campanhas irregulares. O Santos soma 27 pontos em 24 jogos, o Internacional tem 28 no mesmo número de partidas, enquanto o Corinthians alcançou 29, mas em 25 compromissos. Essa proximidade na pontuação mostra que qualquer sequência negativa pode empurrar uma dessas equipes para a zona da degola.

Do outro lado, o Fortaleza, com apenas 21 pontos em 24 rodadas tem 74% de chance de queda, mas mantém a esperança após vencer dois dos três jogos mais recentes. O Tricolor precisa de uma reação consistente e difícil demais para escapar. As projeções indicam que alcançar 45 pontos praticamente assegura a permanência, com 99% de probabilidade. Isso significa conquistar ao menos oito vitórias nas 14 rodadas restantes ou buscar combinações equivalentes de triunfos e empates que somem 24 pontos.

