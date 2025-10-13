Castelão é o segundo estádio com maior público do Brasileirão 2025
O Castelão é o segundo estádio com maior público total do Campeonato Brasileiro até o momento, com 705.758 pagantes, ficando atrás apenas do Maracanã, que lidera com 1.128.112 torcedores.
O bom desempenho do estádio cearense se explica pelo fato de Ceará e Fortaleza mandarem seus jogos no local, ambos disputando a Série A nesta temporada.
O Mineirão aparece em terceiro lugar, com 601.385 pagantes, seguido por estádios com apenas um time mandante: Morumbi, do São Paulo (586.000), Neo Química Arena, do Corinthians (524.924) e Arena Fonte Nova, com o Bahia (503.119).
Na média de público pagante por jogo, o Maracanã também lidera, com 41.782 pessoas por partida. O Castelão ocupa a oitava posição, com 28.230 pagantes de média. Até agora, 23 estádios foram utilizados na Série A.
Por clubes, o Flamengo tem a melhor média de público, com 56.050 torcedores por jogo, seguido por Cruzeiro(40.399), Corinthians (40.379) e Bahia(38.701). Entre os cearenses, o Ceará aparece na sétima posição geral, com 32.067 pagantes em 13 partidas, enquanto o Fortaleza ocupa o11º lugar, com média de 22.614 torcedores por encontro.