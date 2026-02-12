Luiz Fernando: impacto positivo imediato no ataque do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Atacante Luiz Fernando assinou contrato com o Fortaleza até 2027

Luiz Fernando chega ao Fortaleza para ser titular. A contratação indica confiança plena no atacante, que desembarca com responsabilidade e protagonismo. Experiente, acostumado a disputar Série A, Série B e torneios internacionais, ele reúne características valorizadas pela comissão técnica comandada por Carpini: mobilidade, capacidade de finalização e intensidade na recomposição.

O jogador sempre brilhou no Atlético-GO (em 2023 e 2024, por exemplo, foram 40 gols marcados na soma total), mas não teve sucesso parecido por Botafogo, Grêmio e mais recentemente no Athletico Paranaense. No Fortaleza, Luiz Fernando tem a chance de retomar o melhor nível em um ambiente que vai oferecer estabilidade e respaldo.

A expectativa é de impacto agudo no setor ofensivo e de que ele assuma papel decisivo ao longo da temporada.