Luiz Fernando: impacto positivo imediato no ataque do Fortaleza

Luiz Fernando chega aoFortaleza para ser titular. A contratação indica confiança plena no atacante, que desembarca com responsabilidade e protagonismo. Experiente, acostumado a disputar Série A, Série B e torneios internacionais, ele reúne características valorizadas pela comissão técnica comandada por Carpini: mobilidade, capacidade de finalização e intensidade na recomposição.
O jogador sempre brilhou no Atlético-GO (em 2023 e 2024, por exemplo, foram 40 gols marcados na soma total), mas não teve sucesso parecido por Botafogo, Grêmio e mais recentemente no Athletico Paranaense. No Fortaleza, Luiz Fernando tem a chance de retomar o melhor nível em um ambiente que vai oferecer estabilidade e respaldo.