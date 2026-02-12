Logo O POVO+
Luiz Fernando: impacto positivo imediato no ataque do Fortaleza
Comentar
Foto de Fernando Graziani
clique para exibir bio do colunista

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito

Fernando Graziani esportes

Luiz Fernando: impacto positivo imediato no ataque do Fortaleza

Experiente, acostumado a disputar Série A, Série B e torneios internacionais, ele reúne características valorizadas pela comissão técnica do Leão
Comentar
Atacante Luiz Fernando assinou contrato com o Fortaleza até 2027 (Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC)
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Atacante Luiz Fernando assinou contrato com o Fortaleza até 2027

Luiz Fernando chega ao Fortaleza para ser titular. A contratação indica confiança plena no atacante, que desembarca com responsabilidade e protagonismo. Experiente, acostumado a disputar Série A, Série B e torneios internacionais, ele reúne características valorizadas pela comissão técnica comandada por Carpini: mobilidade, capacidade de finalização e intensidade na recomposição.

O jogador sempre brilhou no Atlético-GO (em 2023 e 2024, por exemplo, foram 40 gols marcados na soma total), mas não teve sucesso parecido por Botafogo, Grêmio e mais recentemente no Athletico Paranaense. No Fortaleza, Luiz Fernando tem a chance de retomar o melhor nível em um ambiente que vai oferecer estabilidade e respaldo.

Leia mais

A expectativa é de impacto agudo no setor ofensivo e de que ele assuma papel decisivo ao longo da temporada.

Foto do Fernando Graziani

Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?