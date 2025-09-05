Base x Oposição pela superfederação

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO Elmano de Freitas (PT) e Capitão Wagner (União)

Desde quando oficializada em 19 de agosto, a federação União Progressita, formada por União Brasil e Partido Progressista (PP), é alvo de uma disputa de queda de braço entre o governismo e a oposição no Ceará.

Por que toda essa "briga" pelo superbloco? O motivo é que a agremiação é a maior força partidária para 2026, tendo maior tempo de televisão, fundo eleitoral e toda uma estrutura desequilibrante no pleito nacional e estaduais.

No Ceará há uma dicotomia. O União Brasil é comandado por Capitão Wagner, oposição convicto, enqaunto parte dos quadros do partido e o PP são base de Elmano de Freitas (PT).

Com quem fica?

Membros do alto escalão do governismo tentam ainda fazer pressão e usar de suas armas de toda a estrutura da máquina para manter a base. Contam até com a maioria dos deputados federais do União Progressista: AJ Albuquerque, Fernanda Pessoa, Moses Rodrigues ante Dayany Bittencourt e Danilo Forte.

Porém, a oposição é enfática ao afirmar que o bloco já tem dono. Ouvidos pela coluna demostraram confiança na proximidade de Antônio Rueda, presidente nacioanl do União, com o Capitão Wagner.

Leia mais Bastidores do dia em que Camilo e Cid conversaram com Wagner para tentar atrair União Brasil

Apoio do PL a Ciro para o governo dependerá da 'boca dele'

Apoio do PL a Ciro para o governo dependerá da 'boca dele'

Armas do Governo

Para a situação, o movimento de trazer o bloco é interessante para não impedir crescimento da oposição e aproximar-se mais de prefeitos de municípios estratégicos: Oscar Rodrigues (Sobral) e Roberto Pessoa (Maracanaú).

Apesar da possibilidade remota de conseguir a disputa, mandatários costuram possibilidade de serem liberados para apoiarem Elmano.

Proposta irrecusável (quase)

Dito pelo próprio Capitão a um tempo, e apurado pela coluna por interlocutores, o Governo tenta trazer a sigla para o seu arco desde 2024.

Camilo Santana (PT) chegou a fazer pessoalmente uma proposta aparentemente irrecusável para Wagner: o União ia para a base e poderia indicar vice a Prefeitura de Fortaleza, Governo ou uma vaga ao Senado. Ele recusou.

Leia mais Ivo e Lia rejeitam "acordão" de Camilo

Elmano "amarra" aliados para 2026

Elmano "amarra" aliados para 2026

Tapioca da oposição

O hebdomadário café da oposição dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta próxima semana será fora dos gabinetes.

Os parlamentares farão o encontro na Tapiocaria do Francisco, localizado na Barra do Ceará na segunda-feira, 8, a partir das 9h. Capitão Wagner e Roberto Cláudio deverão marcar presença.

Modo reforma



O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) está em modo de reformas///Na sexta-feira, 5, ele assinou ordem de serviço da requalificação do Mercado São Sebastião/// Já na segunda, ele visitará na segunda as obras da requalificação da Praça do Ferreira



