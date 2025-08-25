Elmano "amarra" aliados para 2026

Foto: AURÉLIO ALVES ￼ZEZINHO Albuquerque: filha indicada

O governador Elmano de Freitas (PT) deflagrou movimento para assegurar que aliados vitais no projeto de reeleição não se desgarrem em 2026, especialmente depois de consolidada a federação União/PP e com Ciro Gomes de malas prontas para engrossar a oposição. Entre eles, estão os secretários Domingos Filho (PSD) e Zezinho Albuquerque (PP) e o senador Cid Gomes (PSB). Ao pessedista, por exemplo, abriram-se espaços de influência na gestão e sua vizinhança, a exemplo da Codevasf, cuja superintendência local foi ocupada por Odilon Aguiar (primo de Domingos). No caso de Zezinho, o chefe do Executivo estadual cuidou em encaminhar a nomeação da ex-prefeita Aline Albuquerque, filha do auxiliar do Abolição, para o conselho diretor da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) – a escolha ainda precisa da chancela da Assembleia Legislativa, mas não se imagina a Casa oferecendo resistência a essa pauta (nem a qualquer outra com a marca d'água do Governo). Finalmente, eis Cid, que vem de uma série de encontros com lideranças com o propósito tácito de acalmar o mercado quanto à possibilidade de se entusiasmar em demasia com a candidatura do irmão. Primeiro foi com o ministro Camilo Santana e Chagas Vieira (Casa Civil), na sexta, 22, quando Cid se deixou fotografar sorridente, a sugerir que o bloco aliancista segue inabalado. Segundo, com Domingos, que também é dirigente do PSD, legenda cujas ambições ocasionalmente se chocam com as do ex-governador - os dois, aliás, costumam se olhar de banda.

A Zezinho o que é de Zezinho

Tome-se a indicação da ex-prefeita de Massapê a uma sinecura estadual. A acomodação da filha não amacia apenas o pai, Zezinho, mas agrada ao PP, ainda que a sigla se mantenha sob direção de outro filho, o deputado Antonio José (AJ) Albuquerque, que, até ontem de noite, quando a coluna foi escrita, estava às turras com a irmã. Até aí, tudo bem (digo, irmãos dão-se mesmo a essas querelas de sangue). Mas o gesto do Governo se explica também porque o PP foi fisgado para a federação com o União, de modo que sua participação no pleito está selada, ou seja, a agremiação estará no barco dos adversários de Elmano – daí a necessidade de convencer ao menos um ou outro pepista mais graduado a fazer "corpo mole" nesse novo ambiente político-partidário.

A Cid o que é de Cid

E quanto ao senador Cid, que assuntou com Camilo e Domingos num intervalo de poucas horas, entre as quais arranjou tempo para fazer nova defesa do deputado federal Júnior Mano (PSB)? Conto o que me afiançaram, a saber: que o coração governista vai aos poucos amolecendo diante da insistência com que o nome do parlamentar alvo da PF (Mano nega tudo, bom lembrar) é martelado. Das duas, uma: ou é jogo de cena, e Cid é que é o candidato ao Senado (é a aposta dos mais otimistas); ou o quadro do PSB, que avança nas articulações, carimbou seu assento como concorrente no momento em que o apoio de Cid se encareceu com a entrada de Ciro no tabuleiro – e o temor palaciano de uma reconciliação não só familiar, pela qual todos torcem, mas também política.

Não para, não para, não para

Somam-se agora 13 ex-prefeitos abrigados sob o guarda-chuva do Abolição entre julho e agosto deste ano. Os recém-chegados são Lindbergh Martins, que comandou Jijoca, e Aline Albuquerque, ex-prefeita de Massapê, município hoje sob gestão de Ozires Pontes, também dirigente no Ceará do opositor PSDB – a despeito de todos os elogios com que o tucano de plumagem avermelhada cobriu Elmano e Camilo recentemente, a um chamando de "príncipe" e a outro de "gentleman", amavios para os quais a resposta do Governo do Estado foi a nomeação de uma adversária direta.