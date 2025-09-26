O Silêncio dos inocentes

Foto: AURÉLIO ALVES TERRENO desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Foi uma semana para se esquecer no Ceará. Logo no início, foram desmatados 32 hectares de mata atlântica na floresta no entorno do Aeroporto de Fortaleza, ação feita na calada da noite. A maior supressão vegetal em anos na capital cearense.

Dias depois, outra tragédia. Dois adolescentes foram mortos a tiros durante o intervalo em uma escola no município de Sobral. Outros três jovens ficaram feridos. Foram cenas de terror que amedrontaram ainda mais uma população insegura.

Com os acontecimentos, não faltaram apontamentos de culpas, mas as vítimas ficam à mercê de disputas e discursos políticos que aparecem após o pior acontecer.

Prevenção pra que(m)?

O desmatamento florestal limpou tudo o que tinha de verde ali. Animais nativos, como soins, calangos, cassacos, tiveram que encontrar um local pelas proximidades. Muitos morreram eletrocutados por fiação elétrica ou atropelados. A aves, embora tenham maior capacidade deslocamento, também ficaram sem seus habitats.

A área é muito sensível. É uma ilha de calor grande e o entorno propenso a inundações. A floresta servia como impermeabilização para comunidades próximas. Há motivos para que fosse mantida. Não é um monte de mato qualquer para empresas e órgãos públicos agirem de forma irresponsável.

A Secretaria de Educação do Governo do Ceará (Seduc) foi notificada por uma ONG para fazer a transferência de um aluno ameaçado ainda em agosto. Não tomou nenhuma atitude para garantir mais segurança ou medidas que impedisse o ataque.

Foto: Crédito/O POVO ￼ESCOLA de Sobral onde foram disparados tiros

De quem é a culpa?

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, disse que não tem nada a ver com isso, que ficou sabendo pela imprensa e delegou o assunto ao Governo do Ceará.

O desmate foi obra da Aerotrópolis Empreendimentos, construtora do centro logístico, e a Fraport, responsável pelo espaço em torno do aeroporto, com licença da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O Ibama, assim como o prefeito, nem estava sabendo.

A Seduc disse que o ofício alertando sobre a situação falava de outro aluno que não foi atingido pelos tiros na escola. Então tá tudo bem não ter tomado nenhuma atitude antes?

Respostas

Depois que "passaram a boiada" sem piedade, a licença ambiental da Aerotrópolis foi suspensa. Os prejuízos de momento para a fauna e a flora são muitos. As comunidades, o próprio aeroporto e a cidade também terão prejuízos futuros.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas anunciou reforço policial e cúpula de segurança em Sobral. Cabe a ele resolver esse o problema de insegurança e liderar um projeto estratégico estratégico, o que ainda não tem.

Gritos

Para os dois casos, as respostas e medidas anunciadas após os fatos ocorridos não são suficientes. O que surpreende é que desmatamento e violência não são novidades e nada de prevenção e planos que evitem o pior. É ensurdecedor o grito de socorro do meio ambiente e da população, desesperados com o desmate e insegurança.



