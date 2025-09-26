Floresta do Aeroporto: Embargo foi necessário, mas é insuficiente

Foto: Reprodução/ Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) Vistoria analisa área desmatada do Aeroporto de Fortaleza e suspende obras após irregularidades detectadas

.

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) suspenderam ontem a licença ambiental da empresa Aerotrópolis, responsável por obra no entorno do Aeroporto de Fortaleza. A decisão ocorreu após vistoria técnica apontar uma série de irregularidades na obra, que suprimiu cerca de 40 hectares de Mata Atlântica. Apesar de celebrada por ambientalistas, a medida ainda é considerada insuficiente diante do impacto da ação. Autor das primeiras denúncias do caso, o vereador Gabriel Biologia (Psol) destaca que nota da Sema/Semace fala apenas de "intervenção em Área de Proteção Permanente, supressão além dos limites da licença e manejo inadequado da fauna", sem mencionar o desmatamento de Mata Atlântica.

Irregular

"Cadê o estudo fitossociológico? Como puderam aceitar que a floresta era inicial/média sem dados e sabendo que ela está intocada há pelo menos 40 anos? Isso precisa ser apurado", destaca o vereador.

Protesto

O vereador também comandou, ao lado do deputado Renato Roseno (Psol), ato no Aeroporto contra a derrubada das árvores da região. Os parlamentares também acionaram diversos órgãos de controle contra a ação.

PSD 2026

Vice-líder do PSD na Câmara dos Deputados, Luiz Gastão (PSD) voltou a defender a participação do partido na chapa majoritária governista do Ceará na eleição de 2026, classificando tal interesse como "natural".

"Sólido"

"Nós acreditamos que temos tempo de televisão, temos fundo partidário, temos voto dentro do Estado e o peso no partido, inclusive não só no Ceará, mas a nível nacional", diz. "É uma bancada unida e um partido unido sólido".

Construção

O Sinduscon Ceará promove às 15h da próxima terça-feira, 30, o Seminário de Descarbonização na Construção Civil. Evento com Nilson Sarti, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.

Carbono

Durante o seminário, será lançado o "Guia de Descarbonização na Construção", publicação inédita que reúne orientações e estratégias para apoiar empresas e profissionais do setor na redução das emissões de carbono.

Foto: MAURI MELO/O POVO ￼CABO SABINO

Sabino: Relator rejeita recurso

Começou nesta sexta-feira, 26, o julgamento dos últimos recursos do ex-deputado Cabo Sabino no Supremo Tribunal Federal (STF). Em maio de 2024, ele foi condenado a 9 anos de reclusão por liderar o motim de policiais militares de 2020.

Pena menor

Em outubro do ano passado, no entanto, o TJCE reconheceu a prescrição dos crimes de aliciação para motim e incitamento, reduzindo a pena total do ex-deputado para quatro anos de prisão, no regime aberto.

Relator

O julgamento dos últimos recursos ocorre em sessão virtual que ocorre ao longo da próxima semana. O relator do caso na Primeira Turma do STF, Luiz Fux, votou pela rejeição do recurso de Cabo Sabino no caso.

Acomac-CE

O empresário Carlito Lira foi reeleito para mais um mandato à frente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE). /// Decisão foi tomada nesta quinta-feira, 25, em assembleia do órgão. /// Nova diretoria ficará à frente da Acomac-CE para o biênio 2025-2027.



