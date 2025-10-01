Deputado convida para festa de "ressurreição" do Raimundo do Queijo
Na terça, o vereador Professor Aguiar Toba (PRD) cometeu uma gafe ao dizer que Raimundo tinha morrido. A Câmara chegou a prestar um minuto de silêncio
A não morte de Raimundo Oliveira de Araújo, o Raimundo do Queijo, será celebrada no próximo domingo, 5. A convocação foi feita pelo deputado estadual De Assis Diniz (PT) na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).
Queria fazer um convite muito "especial para que no próximo domingo às 11 horas da manhã o ato de ressurreição", disse na tribuna do Plenário 13 de Maio.
"Nós vamos celebrar a vida do Raimundo do Queijo lá no seu empório. Ficam todos convidados", completou.
Na terça-feira, 30, o vereador de Fortaleza Professor Aguiar Toba (PRD) cometeu uma gafe ao dizer que Raimundo tinha morrido. A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) chegou a prestar um minuto de silêncio.