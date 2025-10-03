Quo Vadis, Ciro Gomes?

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO Ciro Gomes é cotado para disputar o governo do Ceará

A pesquisa de intenção de votos para governador do Ceará do Real Time Big Data colocou Ciro Gomes (PDT) como o candidato da oposição mais competitivo contra o atual chefe do Palácio da Abolição, Elmano de Freitas (PT). Em um cenário, o ex-presidenciável aparece com 43% diante de 42% do petista. Quando se coloca Eduardo Girão (Novo), Elmano pontua 38%, Ciro 37% e o senador tem 14%.

Que o ex-governador e ainda pedetista seria o mais competitivo já era esperado tanto pela oposição quanto pelo governo — até mesmo com maior porcentagem. Mas eu me faço uma pergunta que retiro do título do livro de Henryk Sienkiewicz, ambientado na Roma de Nero, "quo vadis?", que, traduzido do latim, significa "aonde vais?".

Quais as opções?

Ciro ainda está no PDT. Então para onde ele irá se, de fato, quiser ser candidato ao governo? PSDB o aguarda de portas abertas e o União Brasil também fez convite para filiação.

Pensar numa volta ao partido tucano é mais crível. Já foi do PSDB e tem como grande conselheiro desta sua possível empreitada eleitoral o ex-senador Tasso Jereissaiti (PSDB). Apesar de não ter mais tanto peso individual, se fortalece somada às demais siglas de oposição.

No PDT ele não fica. Mas ele indo para um desses possíveis futuros e se concorrer, será candidato a governador mesmo ou não desistiu do plano nacional?

O que mudou de 2022 pra cá

É um baque ter ficado em terceiro lugar na disputa presidencial no Ceará. Mas ele estava concorrendo contra Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Certamente, seu desempenho é diferente quando a disputa é para o cargo de governador.

O nome da oposição a Lula no ano que vem ainda é incerto. Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, uma hora é dado como certo, ora perde força. E sempre tem no páreo alguém de sobrenome Bolsonaro.

Ciro tem espaço no debate nacional, mas aliados o veem como a chance de quebrar o ciclo de governos do PT liderado por Camilo Santana. Mandatários do PL cravam: 'O candidato é Ciro'. Resta saber se ele vai mesmo querer encarar a empreitada. A grande maioria dos aliados tem vontade de que ele seja o nome da oposição.

Procuram-se vereadoras

Ausências das vereadoras Bella Carmelo (PL) e Carla Ibiapina (DC) estão sendo sentidas e comentadas na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ambas não dão as caras nas sessões há duas semanas.

Bella também não tem sido presença nem nas redes sociais. A última postagem foi no dia 18 de setembro. Carla, por sua vez, é ativa nas redes ao lado do marido, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PSB) no estilo "tiktokers".

Pinga-fogo

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reabriu as galerias do plenário, porém o movimento foi baixo nos primeiros dois dias///Crescem as ventilações de que André Figueiredo (PDT) possa assumir um ministério no governo Lula com a saída de filiados do União Brasil



