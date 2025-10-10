Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP Brasileiros de flotilha chegam ao Brasil, dentre eles a deputada Luizianne Lins

A deputada federal Luizianne Lins (PT) irá desembarcar a Fortaleza neste sábado, 11, às 16 horas em voo vindo de Brasília. Haverá uma recepção especial para a parlamentar com apoiadores. Ela concederá entrevista no Aeroporto de Fortaleza — Pinto Martins.

Luizianne estava em flotilha rumo a Gaza levando ajuda humanitária, mas as embarcações foram interceptadas por militares de Israel no dia 1° de outubro. A deputada e mais 12 brasileiros passaram uma semana presos em instalação no deserto israelense.

O grupo foi deportado para a Jordânia e os brasileiros chegaram ao Brasil na quinta-feira, 9, no aeroporto de Guarulhos.