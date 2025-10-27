Logo O POVO+
Prefeitura foi surpreendida por reviravolta em caso da floresta do aeroporto; veja bastidores
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Prefeitura foi surpreendida por reviravolta em caso da floresta do aeroporto; veja bastidores

Na Conferência da Cidade, votação para transformar em Zona de Proteção Ambiental (ZPA) área da floresta onde se pretende construir um complexo logístico ocorreu após articulações de bastidores que deixou órgãos "em choque"
FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-10-2025: Abertura da Conferência do Plano Diretor, que foi realizada no Centro de Eventos de Fortaleza. A ocasião contou com a presença do Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, o Presidente da Comissão de Revisão do Plano Diretor, Benigno Júnior, e Presidente do Ipplan, Arthur Bruno. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-10-2025: Abertura da Conferência do Plano Diretor, que foi realizada no Centro de Eventos de Fortaleza. A ocasião contou com a presença do Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, o Presidente da Comissão de Revisão do Plano Diretor, Benigno Júnior, e Presidente do Ipplan, Arthur Bruno. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A Prefeitura de Fortaleza e seus órgãos Instituto de Planejamento e Pesquisa de Fortaleza (Ipplan) e Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) foram surpreendidos pela reviravolta na Conferência da Cidade que classificou a floresta do entorno do aeroporto como Zona de Proteção Ambiental (ZPA).

Com a nova definição, há uma maior dificuldade na construção do complexo logístico no local. A Prefeitura defendia classificar 96 hectares da área como ZPA, a conferência aprovou cerca de 200 hectares, deixando o governo "em choque". 

Bastidores

A Conferência da Cidade tem três grandes eixos de delegados votantes nas decisões. Primeiro, é o poder público, o segundo é o campo popular onde integram os movimentos sociais, e por último as construtoras. O campo social apresentou a proposta da redefinição ambiental na floresta.

Horas antes da votação da proposta, lideranças, incluindo o vereador Gabriel Aguiar (Psol), se articularam entre os movimentos para convencer os delegados a votarem a favor, até com representantes das construtoras. 

O campo popular já estava favorável a proposta, portanto os articuladores tentaram buscar votos de outros setores e até mesmo abstenções para viabilizar a medida.

Na hora da votação o resultado foi a aprovação de classificar a floresta do aeroporto em ZPA com uma ampla maioria. Isso pegou de surpresa tanto a Prefeitura como os próprios campos populares. Algumas pessoas se levantaram e tentaram recontar os votos, segundo relatos.

"Foi um susto na Seuma e Ipplan. Eles não esperavam e não sabiam que a gente estava fazendo boa articulação. Achavam que iam ganhar fácil", confidenciou uma fonte à coluna.

Ainda de acordo com relatos, inconformados com o resultado pediram recontagem e quiseram invalidação da votação. Por meio de câmeras, tiveram a garantia do pleito. "Acabou a conferência por VAR", disse.

Um membro de um dos órgão da Prefeitura admitiu falta de articulação durante o processo, resultando em um caso que será levado à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). "Parecia a gestão do (José) Sarto", declarou ao referenciar a desorganização.

"Falta interlocução com os movimentos sociais. Esse é o maior erro da gestão", admitiu um interlocutor da Prefeitura após o revés.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?