Prefeitura foi surpreendida por reviravolta em caso da floresta do aeroporto; veja bastidores
Na Conferência da Cidade, votação para transformar em Zona de Proteção Ambiental (ZPA) área da floresta onde se pretende construir um complexo logístico ocorreu após articulações de bastidores que deixou órgãos "em choque"
A Conferência da Cidade tem três grandes eixos de delegados votantes nas decisões. Primeiro, é o poder público, o segundo é o campo popular onde integram os movimentos sociais, e por último as construtoras. O campo social apresentou a proposta da redefinição ambiental na floresta.
Horas antes da votação da proposta, lideranças, incluindo o vereador Gabriel Aguiar (Psol), se articularam entre os movimentos para convencer os delegados a votarem a favor, até com representantes das construtoras.
O campo popular já estava favorável a proposta, portanto os articuladores tentaram buscar votos de outros setores e até mesmo abstenções para viabilizar a medida.
Na hora da votação o resultado foi a aprovação de classificar a floresta do aeroporto em ZPA com uma ampla maioria. Isso pegou de surpresa tanto a Prefeitura como os próprios campos populares. Algumas pessoas se levantaram e tentaram recontar os votos, segundo relatos.
"Foi um susto na Seuma e Ipplan. Eles não esperavam e não sabiam que a gente estava fazendo boa articulação. Achavam que iam ganhar fácil", confidenciou uma fonte à coluna.
Ainda de acordo com relatos, inconformados com o resultado pediram recontagem e quiseram invalidação da votação. Por meio de câmeras, tiveram a garantia do pleito. "Acabou a conferência por VAR", disse.
Um membro de um dos órgão da Prefeitura admitiu falta de articulação durante o processo, resultando em um caso que será levado à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). "Parecia a gestão do (José) Sarto", declarou ao referenciar a desorganização.
"Falta interlocução com os movimentos sociais. Esse é o maior erro da gestão", admitiu um interlocutor da Prefeitura após o revés.
