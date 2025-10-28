Em reunião com André, oposição combina para afinar discurso e não discutir com Chagas
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
(Foto: FÁBIO LIMA)Oposição fez oração no início do encontro
(Foto: FÁBIO LIMA)Café da oposição com André Fernandes
(Foto: FÁBIO LIMA)Antônio Henrique e André Fernandes
(Foto: FÁBIO LIMA)Chegada de André Fernandes ao café da oposição na Assembleia Legislativa
(Foto: FÁBIO LIMA)Vereadora Priscila Costa foi embora antes de André Fernandes chegar
Não discutir com o Chagas
Um dos pontos abordados, segundo participantees, foi o de não "entrarem na pilha" das falas do secretário-chefe da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT), Chagas Vieira. De acordo com um deputado presente, Chagas criou um "escudo" ao governador ao pautar muitas vezes discussões com membros da oposição.
"Ninguém mais vai ficar rebatendo o Chagas", confidenciou uma fonte à coluna.
Na linha de não entrar em debates, os oposicionistas também acertaram de não rebater discussões sobre as divergências que antes tinham, como exemplo Ciro Gomes (PSDB), André Fernandes, Roberto Cláudio (sem partido) e Capitão Wagner (União).
Um parlamentar presente no momento chegou a mencionar que os eleitores da direita já estão aceitando a aliança. Portanto, os políticos não deveriam se preocupar em dar explicações.
Sobre discursos, foi mencionado que integrantes da base do governo dão respostas parecidas umas com as outras nos temas polêmicos da política. Já entre os membros da oposição não ocorreria a mesma coisa, havendo muitas vezes opiniões "desconexas".
"É importante a gente alinhar o discurso", disse um deputado.
Oposição de olho no PSD
Outro tópico discutido foi a possibilidade de tentar atrair o PSD, ou pelo menos parte dele, para a oposição. Um citado nominalmente foi o deputado federal Luiz Gastão.