Em reunião com André, oposição combina para afinar discurso e não discutir com Chagas
Parlamentares da oposição se reunirão nesta terça-feira, 28, no gabinete de Antônio Henrique (PDT) com o deputado federal André Fernandes (PL) para traçar estratégias
Café da oposição com André Fernandes, nesta terça-feira, 28 (Foto: FÁBIO LIMA)
A oposição realizou nesta terça-feira, 28, mais um encontro semanal para o Café da Oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), desta vez mais concorrido do que o normal. O deputado Antônio Henrique (PDT) abriu as portas do seu gabinete também para os vereadores do bloco anti-PT e teve como convidado o deputado federal André Fernandes (PL).

Ao chegar com uma caravana de aliados e apoiadores, André foi recebido pelo anfitrião e, antes de iniciarem os discursos, fizeram uma oração, puxada por Antônio Henrique.

Fernandes falou com a imprensa e após isso os mandatários conversaram à portas fechadas para definirem estratégias do bloco de oposição.

Não discutir com o Chagas

Um dos pontos abordados, segundo participantees, foi o de não "entrarem na pilha" das falas do secretário-chefe da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT), Chagas Vieira. De acordo com um deputado presente, Chagas criou um "escudo" ao governador ao pautar muitas vezes discussões com membros da oposição. 

"Ninguém mais vai ficar rebatendo o Chagas", confidenciou uma fonte à coluna.

Na linha de não entrar em debates, os oposicionistas também acertaram de não rebater discussões sobre as divergências que antes tinham, como exemplo Ciro Gomes (PSDB), André Fernandes, Roberto Cláudio (sem partido) e Capitão Wagner (União).

Um parlamentar presente no momento chegou a mencionar que os eleitores da direita já estão aceitando a aliança. Portanto, os políticos não deveriam se preocupar em dar explicações.

Assista ao momento da oração:

Afinar discurso e não "bater cabeça"

Sobre discursos, foi mencionado que integrantes da base do governo dão respostas parecidas umas com as outras nos temas polêmicos da política. Já entre os membros da oposição não ocorreria a mesma coisa, havendo muitas vezes opiniões "desconexas".

"É importante a gente alinhar o discurso", disse um deputado.

Oposição de olho no PSD

Outro tópico discutido foi a possibilidade de tentar atrair o PSD, ou pelo menos parte dele, para a oposição. Um citado nominalmente foi o deputado federal Luiz Gastão.

Como a coluna informou, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) fez movimentos para buscar contato com Domingos Filho, presidente estadual do PSD e secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão Elmano. Há indícios de faíscas do partido com a base governista. A oposição está atenta e consideraria um grande reforço.

