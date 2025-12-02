Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A sessão contou com a presença de um público formado por apoiadores, militantes e lideranças políticas como a deputada federal Luizianne Lins (PT), o vereador Gabriel Aguiar (Psol), os deputados estaduais Acrísio Sena (PT) e De Assis Diniz (PT). Os presentes lotaram o espaço e vibraram com acontecimentos retratados e lembrados durante o filme.
O longa de Felipe inicia com falas rápidas sobre o caos e dificuldades que foram vividas durante o período em que Maria foi prefeita. A narrativa foi conduzida por protagonistas da época como a própria Maria, Jorge Paiva, assessor especial e aliado, Rosa da Fonsêca, militante e ex-vereadora, e os ex-governadores Gonzaga Mota e Lúcio Alcântara, José Genoíno e Paulo Linhares, entre outros.
Com trilha sonora do sanfoneiro Nonato Lima e estética de realismo observacional, a direção conduz uma narrativa sem locução, permitindo que as vozes dos entrevistados revelem as complexidades e contradições da época entre embates e trajetória.
O público presente vibrou durante toda a exibição ao mostrar frases de Maria e personalidades aparecerem pela primeira vez, os presentes aplaudiram como no momento em que a então prefeita relembra ter sido a primeira deputada estadual a entrar na Assembleia Legislativa de calça comprida e quando apareceu Rosa dando depoimentos.
O público também reagiu fortemente quando aliados falaram de como Maria Luiza entregou a prefeitura de Fortaleza para o seu sucessor, Ciro Gomes, que ao ser mostrado na tela foi fortemente vaiado, assim como o ex-governador Tasso Jereissati. Gonzaga Mota, ao dizer que a então prefeita não o ajudou durante o seu governo também foi vaiado.
Presente e saudado por Maria, que lembrou ter sido cumprimenta no dia da vitória pelo então adversário, o público teve sensações mistas com Lúcio. O ex-prefeito relembrou de embates na campanha e classificou Maria como "doce radical" em trecho do documentário.
Após passar por toda a construção da vitória na eleição histórica, contexto da Fortaleza de 1985, o carnaval da população empolgado com a possibilidade de um governo popular e todas as controvérsias e complexidades, o filme termina com uma imagem da ex-prefeita em cima do Teatro José de Alencar, onde foi realizado o "comício da vitória" e um discurso empolgante de Maria na vitória afirmando que aquela havia sido uma das "páginas mais belas da história de Fortaleza".
Após a exibição, Maria, emocionada, falou por alguns minutos relembrando o momento de quatro décadas atrás. "Essa bela página da história da nossa cidade, aliás, da cidade que é Fortaleza que é mulher, que é força, que é coragem". Durante sua fala, Maria Luiza fez menção a antiga companheira, a já falecida Rosa da Fonseca, onde cita suas falas de encorajamento.
"Me lembrar das palavras daquela que se foi, Rosa da Fonsêca, que dizia a coragem não é a ausência do medo, mas é o compromisso com a verdade, a liberdade e com os direitos que todos nós precisamos. Não deixemos nunca de sonhar, de acreditar na possibilidade de construir uma alternativa para a humanidade", declarou.
A ex-prefeita saudou e puxou aplausos aos presentes Jorge Paiva e Lúcio Alcântara. Maria também citou Luizianne Lins, destacando sua ida a Gaza em flotilha interceptada por Israel, e Gabriel Aguiar, afirmando que trata ele como "seu filho" e que o vereador está se tornando uma das figuras mais destacadas pela defesa ambiental.
