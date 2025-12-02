Foto: Via: WhatsApp/O POVO Exibição do documentário "Prefeita" que relembra trajetória de Maria Luiza Fontenele

Foi exibido na última sexta-feira, 29, no Cineteatro São Luiz, o documentário "Prefeita", dirigido por Felipe Barroso e que mostra a trajetória da eleição histórica de Maria Luiza Fontenele como primeira mulher eleita para o cargo na cidade de Fortaleza e também os percalços durante a turbulenta gestão.

A sessão contou com a presença de um público formado por apoiadores, militantes e lideranças políticas como a deputada federal Luizianne Lins (PT), o vereador Gabriel Aguiar (Psol), os deputados estaduais Acrísio Sena (PT) e De Assis Diniz (PT). Os presentes lotaram o espaço e vibraram com acontecimentos retratados e lembrados durante o filme.

O longa de Felipe inicia com falas rápidas sobre o caos e dificuldades que foram vividas durante o período em que Maria foi prefeita. A narrativa foi conduzida por protagonistas da época como a própria Maria, Jorge Paiva, assessor especial e aliado, Rosa da Fonsêca, militante e ex-vereadora, e os ex-governadores Gonzaga Mota e Lúcio Alcântara, José Genoíno e Paulo Linhares, entre outros.

Com trilha sonora do sanfoneiro Nonato Lima e estética de realismo observacional, a direção conduz uma narrativa sem locução, permitindo que as vozes dos entrevistados revelem as complexidades e contradições da época entre embates e trajetória.

Público aplaudiu aliados e vaiou adversários

A sessão teve início com um grupo musical entoando "Maria, Maria" de Milton Nascimento, trilha sonora da trajetória da ex-prefeita e também um momento em que os presentes cantaram "parabéns" para Maria que completou 83 anos no dia anterior.

O público presente vibrou durante toda a exibição ao mostrar frases de Maria e personalidades aparecerem pela primeira vez, os presentes aplaudiram como no momento em que a então prefeita relembra ter sido a primeira deputada estadual a entrar na Assembleia Legislativa de calça comprida e quando apareceu Rosa dando depoimentos.

O público também reagiu fortemente quando aliados falaram de como Maria Luiza entregou a prefeitura de Fortaleza para o seu sucessor, Ciro Gomes, que ao ser mostrado na tela foi fortemente vaiado, assim como o ex-governador Tasso Jereissati. Gonzaga Mota, ao dizer que a então prefeita não o ajudou durante o seu governo também foi vaiado.

Presente e saudado por Maria, que lembrou ter sido cumprimenta no dia da vitória pelo então adversário, o público teve sensações mistas com Lúcio. O ex-prefeito relembrou de embates na campanha e classificou Maria como "doce radical" em trecho do documentário.

Após passar por toda a construção da vitória na eleição histórica, contexto da Fortaleza de 1985, o carnaval da população empolgado com a possibilidade de um governo popular e todas as controvérsias e complexidades, o filme termina com uma imagem da ex-prefeita em cima do Teatro José de Alencar, onde foi realizado o "comício da vitória" e um discurso empolgante de Maria na vitória afirmando que aquela havia sido uma das "páginas mais belas da história de Fortaleza".

Após a exibição, Maria, emocionada, falou por alguns minutos relembrando o momento de quatro décadas atrás. "Essa bela página da história da nossa cidade, aliás, da cidade que é Fortaleza que é mulher, que é força, que é coragem". Durante sua fala, Maria Luiza fez menção a antiga companheira, a já falecida Rosa da Fonseca, onde cita suas falas de encorajamento.

"Me lembrar das palavras daquela que se foi, Rosa da Fonsêca, que dizia a coragem não é a ausência do medo, mas é o compromisso com a verdade, a liberdade e com os direitos que todos nós precisamos. Não deixemos nunca de sonhar, de acreditar na possibilidade de construir uma alternativa para a humanidade", declarou.

A ex-prefeita saudou e puxou aplausos aos presentes Jorge Paiva e Lúcio Alcântara. Maria também citou Luizianne Lins, destacando sua ida a Gaza em flotilha interceptada por Israel, e Gabriel Aguiar, afirmando que trata ele como "seu filho" e que o vereador está se tornando uma das figuras mais destacadas pela defesa ambiental.