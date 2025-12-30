Foto: FÁBIO LIMA / O POVO Ciro Gomes, Roberto Cláudio e Tasso Jereissati no ato de filiação do ex-presidenciável ao PSDB

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) afirmou que o grupo que comanda o Governo do Ceará está em "polvorosa" com a possibilidade de Ciro Gomes (PSDB) concorrer a governador.

À coluna, RC disse que o bloco cria factoides ao invés de focar em temas como segurança pública e saúde, para distrair do que é real, o que ele chamou de "onda de desejo" da candidatura de Ciro.

"Os atuais poderosos do Ceará estão em polvorosa! Essa turma do Governo do Estado, ao invés de estar combatendo as facções, ampliando e qualificando o atendimento em saúde e moralizando a gestão do Estado, estão mesmo preocupados em produzir factoides todo dia", declarou.

"Para distrair a atenção do que é real, a onda de desejo de mudança e a força cada vez maior da vontade do povo cearense por uma candidatura do Ciro ao Governo do Ceará", finalizou.

Também lançado como pré-candidato a governador, Roberto Cláudio tem feito cada vez mais coro em torno do nome de Ciro Gomes para a disputa. O ex-prefeito confessou ter o posto como sonho, mas que é um desejo menor do que a capacidade de produzir em grupo uma chapa mais competitiva, citando o colega como "furacão".

Recentemente, RC declarou acreditar que o ex-presidenciável é o nome mais forte, qualificado e experimentado, sendo o que mais une vertentes políticas e experiências.

Na última segunda-feira, 29, Ciro teve uma reunião com o deputado federal Danilo Forte (União), e em diálogo reservado confirmou que deverá ser o candidato a governador pelo bloco de oposição. A notícia repercutiu entre deputados aliados.

Apesar de não falar abertamente sobre concorrer ou não, o tucano apareceu em vídeo junto de Danilo após a reunião afirmando que é preciso cada um dar o melhor que puder para ter uma mudança no Ceará.

"É claro que gente tem o que é mais importante de tudo que é a raça, a coragem e o talento e a inteligência do povo cearense (...) E a gente precisa dar cada um de nós o que puder para ajudar o nosso povo a achar o caminho de mudança", disse o ex-presidenciável.

O deputado federal afirmou que Ciro Gomes tem o melhor perfil para liderar um projeto de oposição para garantir alternância de poder no Ceará; e que o ex-governador está com vontade de encabeçar esse bloco.

"Tamo trabalhando para construir um plano de governo do Ceará e garantir uma alternância de poder. Vejo nele uma vontade muito grande de protagonizar esse movimento (...) Ninguém tem o perfil e as condições melhores do que ele", declarou Danilo.