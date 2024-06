Datafolha: Evandro tem 9%, cola em André Fernandes e fica perto de Sarto

Foto: Junior Pio/Alece EVANDRO LEITÃO ainda não tem futuro partidário definido

A primeira rodada da pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza, divulgada hoje pelo O POVO, mostra o pré-candidato Evandro Leitão (PT) com 9% das intenções de voto, colado em André Fernandes (PL), que aparece com 12%, e perto do prefeito José Sarto (PDT), com 16%.



A margem de erro do instituto é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Como se trata de levantamento inicial, e sem que os pré-candidatos tenham de fato começado a pedir votos nem aparecer ao lado de seus “padrinhos” políticos, o índice obtido por Evandro sugere potencial de crescimento.



Dos três principais concorrentes que estão atrás do líder Capitão Wagner (União Brasil), que soma 33% das preferências e se mantém num patamar já precificado, o presidente da Assembleia Legislativa é o que dispunha de menos visibilidade até então.



Esse cenário se alterou depois que o parlamentar petista foi alçado à condição de representante do PT na briga pela Prefeitura, a partir de abril deste ano.



Na terceira colocação, Fernandes é deputado federal com forte atuação nas redes sociais. Sarto é chefe do Executivo e postulante à reeleição. Wagner, por seu turno, é veterano em disputas pelo Paço, indo para sua terceira campanha eleitoral.



Embora parlamentar e presidente da Alece, Evandro é, por assim dizer, o nome menos conhecido entre os quatro primeiros quadros que figuram no Datafolha. Tem margem para crescer, ao menos matematicamente.

No seu encalço, contudo, encontra-se uma surpresa: outro nome da base governista, o deputado federal Célio Studart, do PSD de Domingos Filho, dirigente da sigla aliada de Camilo Santana e de Elmano de Freitas, atinge 8% das intenções de voto.



No geral, o retrato exibido pelo Datafolha é o seguinte: Wagner com uma dianteira mais folgada a um mês do início das convenções. A ele segue-se um segundo pelotão com números muito próximos neste início de caminhada.



A novidade é o desempenho de Fernandes, forte para uma largada de campanha, e de Célio, imprevisto pela pouca exposição de seu nome como potencial candidato.

