Cid deve coordenar a campanha de Elmano

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

O senador Cid Gomes (PSB) deve coordenar a campanha à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026. O assunto foi tema de reunião na última segunda-feira, 27, no Palácio da Abolição. Além do chefe do Executivo e do próprio Cid, participaram do encontro a ex-governadora Izolda Cela (PSB), a secretária da Cultura Luísa Cela e Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral, com quem Izolda é casada.

Na agenda, Cid descartou qualquer possibilidade de concorrer ao Governo do Estado, mas deixou evidente que gostaria de assumir a coordenação da campanha do petista. O pedido, conforme apurou a coluna, tende a ser atendido por Elmano, salvo se o ex-governador mudar de ideia e embarcar na corrida por um novo mandato no Senado.

Nessa hipótese, o pessebista teria de ponderar se conseguiria conciliar as duas missões, ou seja, dar conta da coordenação e pleitear cadeira de parlamentar ao mesmo tempo. Da conversa palaciana, contudo, o mais significativo foi a negativa enfática de Cid quanto às chances de voltar a postular o Abolição.

Entre aliados do governador, os movimentos recentes do aliado inspiravam dúvidas sobre seus projetos para o ano que vem, agora parcial ou totalmente desfeitas.

A cara da chapa governista

Caso a hipótese de Cid encabeçar os trabalhos da chapa se confirme, o que mudaria, na prática? Primeiro, a proeminência do senador leva a crer que, se abrir mão de fato da vaga no Senado, é mais do que natural que o sobralense seja contemplado em posições de relevo na composição aliada - para além da coordenação em si da campanha.

Como a coluna tratou, as conversas mantidas até agora sinalizam para um cenário no qual o PSB, e não o PSD de Domingos Filho, teria a primazia de indicar a vice. É cedo para cravar, evidentemente, mas as costuras internas no Governo e na Prefeitura, onde a família Aguiar tem encontrado boa acolhida desde 2022 e amplos espaços de representação, tentam assegurar que o partido esteja bem acomodado.

Há, no entanto, o risco de uma chapa com esse desenho pender em demasia para a esquerda, especialmente num momento em que mesmo o presidente Lula deve ter dificuldades para encaminhar a sua reeleição.

Ensaio de 2026

Mais que um balanço enxuto da gestão até aqui, Elmano vem testando o discurso em áreas sensíveis da administração. Durante compromisso com jornalistas ontem, por exemplo, o petista foi instado a responder a ataques a sua política de segurança feitos por adversários, entre os quais Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT).

Sem citá-los, o governador declarou que a "oposição tem facilidade de crítica", mas "dificuldade de apresentar proposta". Em seguida, indagou sobre qualquer ação "que a oposição fez que nós não tentamos".

Embora tenha predominado como assunto entre as perguntas, o tópico da segurança ocupou menos espaço na apresentação do petista (posteriormente, quando questionado diretamente, o chefe do Governo aprofundou a análise), intercalado entre anúncios de crescimento no nível de emprego e de melhora geral do ambiente de negócios, além de novidades sobre o campus do ITA (uma pós-graduação).

Alô, Caucaia

Requer atenção série de decisões do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), quanto ao sistema de transporte, reduzindo a frota com gratuidade de passagem, e em relação à concessão de internet sem custos para alunos de escolas públicas do município - duas políticas cujo impacto no dia a dia da parcela mais pobre da população é imenso. Sabe-se que a 2ª maior cidade do Estado apresenta dificuldades fiscais e financeiras, mas todo esforço para sanar a máquina deve considerar obrigatoriamente o alcance das medidas visadas e seu público-alvo, preservando-se aquelas de efeito social mais amplo.

