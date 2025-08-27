O incômodo de Cid com o Abolição

Foto: FERNANDA BARROS ￼SENADOR Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) fez saber a um e outro que está incomodado com movimentos do Abolição para socorrer partidos aliados, tais como PDT e Republicanos, em detrimento do PSB, que seria incialmente o endereço natural de parlamentares da base, sobretudo daqueles que até ontem estavam de saída do trabalhismo.

Digo isso porque o governo estadual, conforme escrevi noutra coluna, entrou em campo para convencer parte da bancada pedetista a seguir na legenda brizolista, a exemplo de Idilvan Alencar, de licença do mandato para comandar a Secretaria da Educação de Evandro Leitão (PT) - de quem André Figueiredo tem se aproximado cada dia mais.

Outro nome na mira do Executivo seria o de Mauro Filho, cujo desembarque do PDT estava precificado, mas que pode se manter na sigla depois de conversas com emissários palacianos. A se confirmarem esses casos, trata-se de dois deputados federais influentes e com potencial de reeleição fácil, o que, nas atuais circunstâncias, ajudaria o pedetismo a fazer bancada congressual.

O bloco encabeçado pelo ministro Camilo Santana (Educação) também opera noutra frente. Com perspectiva de deixar o União Brasil ante a possibilidade de que a federação seja liderada por um oposicionista no Ceará, a deputada federal Fernanda Pessoa (UB) vem sendo cotada para se filiar ao Republicanos de Chiquinho Feitosa, presidente da agremiação no Estado.

Daí o jantar, na residência do empresário em Brasília, do qual participaram Camilo, Evandro, o presidente da Câmara Hugo Motta, o secretário de Governo de Fortaleza, Júnior Castro, e o manda-chuva nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

A mensagem é evidente: para Chiquinho, anfitrião da noite, a intenção era fazer uma demonstração de força política, especialmente no que diz respeito à montagem da chapa para deputado federal, que é a grande preocupação da cúpula do Republicanos. Do encontro, Pereira saiu com um acerto apalavrado de que Camilo e Evandro estarão pessoalmente empenhados em também ajudar o partido, além do PDT e evidentemente do próprio PT. E o PSB? Pois é.

Chiquinho, aliás, aproveitou o regabofe no DF e a presença dos ilustres comensais para avançar um ou outro gesto cuja tradução seria a seguinte, de acordo com relatos: o chefe do Republicanos no âmbito cearense não estaria plenamente satisfeito com uma suplência para o Senado na chapa de 2026.

Dito em bom português: Chiquinho vai brigar pela titularidade da vaga de senador, assim como José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB), Júnior Mano (PSB) e Cid, a quem caberia postular a reeleição, mas que vem oferecendo firme resistência quanto a esse cenário - isso sem falar noutra plêiade de interessados na cadeira para a Câmara Alta, que se tornou um grande negócio desde as eleições de 2022, quando Camilo se elegeu com folga.

Uma candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas em 2026 pode ter uma cara se o governador se mantiver no Republicanos ou outra na hipótese de ele desembarcar no PL de Jair Bolsonaro, cuja condenação são favas contadas. Fora do berço bolsonarista, digamos que o chefe do estado de São Paulo teria margem maior para transitar entre perfis diferentes do eleitorado.

Já no domicílio partidário de Valdemar da Costa Neto, seria inevitável carregar o desgaste do ex-presidente, que estaria cumprindo pena de prisão (se tudo correr como tende a correr no STF). Por que isso é importante? Porque, a depender da "skin" eleitoral de Tarcísio, o impacto para a oposição no Ceará terá um efeito ou outro, beneficiando mais ou menos uma candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo.



