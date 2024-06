Janaína vai, de novo, à justiça. "Parece que ele não tem outro assunto"

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado JANAÍNA Farias na cerimônia de posse como senadora

.

Foram 9 dias entre a determinação judicial e a nova saraivada de críticas de Ciro Gomes a Janaína Farias. No dia 17 de maio, a 12ª Vara Cível de Brasília proibiu o ex-ministro de divulgar ofensas à senadora, sob pena de multa de R$ 30 mil. Em 26 de maio, Ciro voltou a chamar Janaína de ‘cortesã’.

A equipe jurídica da senadora já trabalha para acionar o judiciário e cobrar os valores devidos, que devem ser pagos em juízo. Janaína não quer o dinheiro, vai doar todos os recursos que saírem do bolso de Ciro, mas está incomodada com a sequência de ofensas. "É triste isso. Parece que ele não tem outro assunto. Estamos encaminhando para a justiça, não tem mais o que fazer", apontou Janaína.

Ciro já responde a processo criminal de violência política de gênero, em ação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. Logo depois, Janaína e Senado acionaram a vara cível. Se condenado nas duas frentes, Ciro Gomes pode pegar 4 anos de prisão e pagar até R$ 300 mil à senadora.

Leia mais Janaína Farias cobra Ciro Gomes por R$ 300 mil em ação de danos morais

MP eleitoral denuncia Ciro por violência política de gênero contra Janaína Farias

Janaína Farias rebate Ciro Gomes: "covardia e misoginia forte" Sobre o assunto Janaína Farias cobra Ciro Gomes por R$ 300 mil em ação de danos morais

MP eleitoral denuncia Ciro por violência política de gênero contra Janaína Farias

Janaína Farias rebate Ciro Gomes: "covardia e misoginia forte"

Cid se desculpa pela família

Um envergonhado Cid Gomes bateu à porta do gabinete de Janaína Farias para pedir desculpas pelas falas do irmão. Mesmo brigado com Ciro e sem ter o dever de fazê-lo, o senador abriu diálogo sobre as ofensas. "Você sabe como ele é, mas eu peço sinceras desculpas", disse. "Você não precisa se desculpar", emendou Janaína.

A relação entre os dois é boa e se manteve assim após todo o imbróglio.

Não deixa o Ciro saber…

…que, atualmente, mais 10% do Senado Federal - 10 dos 81 senadores - são suplentes. Não foram eleitos como cabeça da chapa, mas exercem mandatos Ana Paula Lobato (substituta de Flávio Dino), Fernando Farias (suplente de Renan Filho), Margareth Buzetti (substituta de Carlos Fávaro), Jussara Lima (suplente de Wellington Dias), André Amaral (suplente de Efraim Filho), Irineu Orth (substituto de Luis Carlos Heinze), Fernando Dueire (suplente de Jarbas Vasconcelos), Ivete da Silveira (suplente de Jorginho Mello), Giordano (substituto de Major Olímpio) e Janaína Farias.

Se retirar os casos de Flávio Dino, que foi para o Supremo Tribunal Federal, de Major Olímpio, que faleceu em 2021, e os problemas de saúde de Heinze e Jarbas, todos os outros saíram para ocupar cargos políticos. Nenhum deles recebeu qualquer crítica de Ciro Gomes, nem mesmo na tentativa de mirar nos titulares. É inaceitável que o ex-presidenciável reforce as ofensas, e só comprova que a perda de capital e espaço político é demérito próprio e ‘despreparo com o ocaso’.

Trio de líderes segue a salvo após derrotas

Lula vai manter José Guimarães, Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues como líderes do governo mesmo após as derrotas na última sessão do Congresso. Jaques tem costas quentes e é quem menos corre riscos, mas o sinal amarelo acendeu para Guimarães e, principalmente, para Randolfe, o responsável pela articulação nas sessões conjuntas.

Se não mudam os nomes, muda a estratégia: Lula quer reuniões semanais com os três parlamentares. Caso a solução proposta não resolva os problemas, o presidente vai ter que partir para as substituições. Guimarães quer que elas sejam feitas na Esplanada dos Ministérios, mas pleitear a presidência do PT enquanto líder do governo já parece ser o próximo passo. Até porque, ele precisa ficar em evidência para tentar o Senado em 2026. A ver…