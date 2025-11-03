Logo O POVO+
Ciro e Cid se falam e sinalizam trégua, mas sem reconciliação
João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais

Ciro e Cid se falam e sinalizam trégua, mas sem reconciliação

Irmãos se falaram três vezes em 2025, mas não há espaço para reconciliação. Mesmo assim, o pré-candidato ao governo tenta poupar Cid das críticas feitas ao PSB
FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)
FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

A complexa relação entre os irmãos Ferreira Gomes entrou em uma nova fase. Após três anos de brigas, silêncio e indiretas, Cid e Ciro voltaram a se falar. O contato, porém, ainda é reduzido. Se entre 2022 e 2024, eles conversaram apenas duas vezes, este ano já se falaram em três oportunidades.

Durante todo o período, Cid evitou fazer críticas ao irmão. "Eu não vou falar do Ciro em respeito às memórias do meu pai e da minha mãe", já me disse o senador em diversas oportunidades.

Ciro, que já teceu críticas diretas a Cid, recalibrou a artilharia e agora mira somente no ministro da Educação, Camilo Santana. Claro que sobra para aliados e familiares, como a prefeita de Crateús, Janaína Farias, e para o pai de Camilo, Eudoro Santana.

Até nas críticas ao PSB, Ciro tenta deixar o irmão de lado. Na última vez que nos falamos, eu citei o nome de Cid como liderança do PSB, e Ciro até disse que o senador é conivente, mas focou as críticas em Eudoro. "Você está dizendo que o Cid Gomes, senador, é do PSB e é ligado. Sim, senhor. É verdade. Agora, o presidente do partido é o pai do Camilo Santana. E o Cid é lá, como sempre que eu estou denunciando, está lá conivente com tudo isso e dando lição de moral nos outros", apontou Ciro.

No fim da conversa, abri o jogo para o novo tucano: disse que apurei que eles se falaram e perguntei se há espaço para uma reconciliação. A resposta foi seca. "Não".


Ciro alfineta Camilo, que só quer diálogo na justiça

Antes de entrar no assunto familiar, perguntei a Ciro se ele prefere enfrentar Camilo ou Elmano de Freitas, candidato à reeleição. Ciro não escolheu, mas disse ter um palpite. "Eu acho que quem vem é o Camilo, porque quem trai uma vez trai dez. Ele vai trair o Elmano não é porque ele tá usando um pretexto, porque não sai do Ceará", apontou.

No mesmo dia, atuei como motoboy de treta. Ao encontrar Camilo Santana na Câmara dos Deputados - foi à Casa para dialogar com o presidente Hugo Motta sobre educação inclusiva - disse a ele que estive com Ciro e o que foi falado. Camilo aproveitou a oportunidade para fazer campanha por Elmano. "Quem vai do lado de cá é o Elmano. O meu candidato é Elmano de Freitas", cravou Camilo.

Perguntei, então, se ele queria responder algo a Ciro e ele descartou. "Eu já disse a você que não comento sobre essas declarações. Só na justiça", afirmou Camilo.


Danilo Forte deixa as portas abertas para base de Elmano

O União Brasil se aproximou ainda mais da base do governador Elmano de Freitas. O deputado Danilo Forte, fiel da balança nessa negociação, deixou as portas abertas para o governo, mas, para isso, quer protagonismo político. "Qual será o papel do União-Brasil? Não me interessa servir somente de acompanhante de luxo. Eu não quero ser apenas um membro partidário. Quero saber qual o protagonismo que nosso grupo vai ter", disse.

Danilo, porém, disse que pode discutir o mesmo teor político com a oposição e permanecer distante do governo. "Estou à disposição, seja para discutir com o governo ou com a oposição. Estou aberto para discutir propostas de real relevância", revelou o deputado.

A deputada Fernanda Pessoa declarou, na semana passada, que articularia com Moses Rodrigues uma aproximação de Danilo Forte com a base governista. "Nós temos aí 50% a favor do Elmano e 50% ainda a conversar. Tem o Danilo que é um deputado do centro clássico. Eu e o Moses vamos conversar com ele para ver essa possibilidade", falou. (colaborou Maria Luiza Santos)

 

