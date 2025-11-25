Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Moraes determina que Bolsonaro inicie o cumprimento da pena de 27 anos na superintendência da Polícia Federal, em Brasília

Como durante toda a Ação Penal da trama golpista, Moraes cumpriu o prazo regimental de forma britânica e declarou o trânsito em julgado do processo que colocou Jair Bolsonaro na prisão. O ex-presidente, a princípio, vai cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal, numa cela que se assemelha a um quarto de hotel.

Para aliados de Jair Bolsonaro, a opção era considerada a segunda melhor. A sala de Estado Maior foi construída em setembro e conta com cama, televisão, mesa, cadeira, ar-condicionado, frigobar e banheiro privativo. Ele vai ter acompanhamento médico 24 horas por dia e as refeições vão seguir orientações nutricionais específicas.

O senador Flávio Bolsonaro, filho 01 de Jair, queria que a prisão fosse domiciliar. Ele aponta para a possibilidade de o presidente engasgar com o soluço e não ter ninguém do lado dele. “Aqui, ele tá sozinho na sala. A Michelle sabe qual ângulo ele deve ficar para não broncoaspirar o soluço”, afirmou.

A interlocutores, porém, Flávio disse que a escolha é a menos pior: eles desconsideram a ideia da Papuda, mas recebam a Papudinha, carceragem que fica em um Batalhão da PM ao lado do presídio.

O Brasil não parou

Jair Bolsonaro foi preso no sábado e teve o processo encerrado na terça. Nos 4 dias, entre chuva e sol, menos de 150 apoiadores passaram pela Polícia Federal. O número esperado por líderes da oposição era maior.

Nikolas Ferreira (PL-MG), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-EUA) disseram que o Brasil ia parar, mas não parou.

Em determinado momento da terça, só estava na frente da PF, Eliane José, uma diarista de 54 anos, que ficou decepcionada. “Eu esperava mais patriotas. Parece que Bolsonaro foi abandonado”, lamentou.

Repercussão no Congresso

O deputado Rogério Correia (PT-MG) evitou criticar a decisão de Moraes, mas queria que Bolsonaro fosse para o presídio.

“A oposição não quer escolher outro candidato. Eles sempre tensionam dizendo que Bolsonaro será o candidato. Ele não pode ser candidato até porque já houve todo o processo de julgamento e entre amanhã e depois dele deve ser transferido definitivamente para a papuda para a papudinha”, declarou.

Coronel Chrisóstomo (PL-RO), vice-líder da oposição na Câmara, defendeu o ex-presidente ao dizer que Bolsonaro não deveria estar preso na Polícia Federal, mas em um quartel.

“A PF não é lugar para Bolsonaro estar. Ele deveria estar preso dentro de um quartel da força em que ele pertence. Ou seja, em um quartel no exército. Ele está em um local completamente inadequado. Isso nos entristece, o Brasil precisa de paz”, afirmou o deputado. (Colaborou Maria Luiza Santos)

