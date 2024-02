Dia das mulheres que pesquisam

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-11-2023: Cerimônia de encerramento da Fundação Demócrito Rocha do Concurso de Redação Enem Chego Junto, chego a 1.000 . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Hoje, 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A efeméride foi criada em 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas Como toda data do tipo, uma forma de chamar a atenção para um tema. No caso, destacar as disparidades de gênero, especialmente nos campos das ciências exatas, engenharias e computação. Apesar dos avanços recentes, apenas 30% dos cientistas são mulheres, e essa proporção diminui ainda mais em cargos de liderança e decisão. Tanto nas instituições de pesquisa quanto nas agências de fomento.

"A persistente disparidade de gênero é resultado de várias barreiras enfrentadas pelas mulheres na área científica, desencorajando meninas a seguir carreiras nesse campo e impedindo o progresso das mulheres na ciência. Entre esses obstáculos, está a maternidade, que acarreta múltiplas responsabilidades e impacta a trajetória profissional das cientistas, afirma a coordenadora de Pesquisa da Vice-Reitoria de Pesquisa da Universidade de Fortaleza (Unifor), Adriana Rolim.

No Brasil, diz Adriana, merece destaque o trabalho do movimento Parent in Science, surgido com o propósito de promover debates sobre a parentalidade no âmbito acadêmico e científico. A iniciativa do movimento estimulou reflexões sobre como a chegada dos filhos afeta a carreira científica, tanto de mulheres quanto de homens. Mira em diferentes estágios da vida acadêmica, resultando em mudanças significativas no cenário científico nacional e colocando a maternidade no centro das discussões. Ela vê como avanço significativo na área.

Hoje, diversos editais de financiamento consideram os períodos de licença-maternidade na avaliação de currículos, assim como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) iniciou o processo para contabilizar a licença-maternidade de pesquisadoras e alunas na avaliação dos programas de pós-graduação. Adriana ressalta a contribuição da cearense Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), pioneira ao lançar, em 2022, o Edital "Mulheres na Ciência", destinado a apoiar projetos de pesquisa em qualquer campo do conhecimento coordenados por mulheres.

Polêmica no CNPq

Recentemente, um parecer do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) gerou debate público ao relacionar a baixa produtividade acadêmica de uma pesquisadora à maternidade. Esse episódio foi seguido pela crítica do presidente do CNPq ao movimento Parent in Science. Os eventos suscitaram indignação generalizada e promovem discussão sobre a rigidez de pensamento em relação à progressão das mulheres na carreira acadêmica.

Apenas equidade

"Redes de apoio, programas de mentoria, políticas públicas e institucionais voltadas para a equidade de gênero, juntamente com a promoção de ambientes de trabalho inclusivos, desempenham um papel fundamental na melhoria das condições das mulheres na pesquisa ", diz Adriana. Nem precisa pesquisar para descobrir ser imprescindível estabelecer espaços que reconheçam e valorizem as contribuições das mulheres cientistas, oferecendo oportunidades equitativas para o avanço em suas carreiras.

Ministro Márcio França (ex-governador de São Paulo) foi recebido pelo presidente Paulo Câmara (ex-governador de Pernambuco) no Passaré, na segunda-feira

ECONÔMICO E POLÍTICO

Crediamigo é para essas coisas

Não é de hoje que o Crediamigo, programa de microcrédito orientado do Banco do Nordeste (BNB), chama a atenção de Brasília pelo potencial de se tornar um produto nacional, de impactos. Impacto econômico onde mais se faz necessário apoio e impacto político-eleitoral. No dia 5, o ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, veio ter com o presidente do BNB, Paulo Câmara, e anunciou a intenção de utilizar a metodologia do programa em todo o Brasil. Câmara listou números do Crediamigo. Foram R$ 10,6 bilhões destinados no último ano para uma base ativa de cerca de dois milhões de clientes, com uma média de 14 mil operações de crédito realizadas por dia. O BNB anunciara plano de expansão para mais do que dobrar a capilaridade, saltando das atuais 472 unidades para 1.000 pontos de atendimento. No primeiro Governo Lula, na gestão Roberto Smith, o Crediamigo foi levado a favelas do Rio - Rocinha, Maré e Rio das Pedras. O ano é 2024 e o ministro França ainda vai conhecer melhor. E uma observação histórica: o Crediamigo é uma herança tucana. Nasceu na controversa gestão Byron Queiroz, na Era FHC.

QUE NOME DAR?

Em vez de "erro médico", serviços em saúde"

Uma colaboração entre o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e a Associação Médica Brasileira (AMB) conseguiu uma vitória para a corporação de médicos. A Justiça, provocada por questionamentos das entidades, assinou o atestado de óbito do termo "erro médico" em todos os processos legais. A partir de agora, a conceituação deve ser substituída por "serviços em saúde" - uma designação, segundo as entidades, "mais neutra e imparcial". O CBC apresentou o pedido de mudança da nomenclatura ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O "erro médico" estaria a gerar pré-julgamentos contra os profissionais envolvidos, associando seus nomes a equívocos.

AÇO

Ajuda a siderúrgicas incomoda incorporadoras

A aprovação pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) da recomposição da alíquota de importação do vergalhão de aço, de 10,8% para 12%, amainou a dor das siderúrgicas no Brasil, afetadas pelo aço chinês. Mas arde no peito da construção civil. O setor teme novos aumentos, de até 25%. A Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) alerta para a elevação dos custos da habitação e para a redução do acesso à moradia da população de baixa renda. Em maio de 2022, atendendo à solicitação da Abrainc e Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), a tarifa de importação do aço foi temporariamente reduzida para 4%. Vigiu até dezembro de 2022.

Foto: Camila Farah/Divulgação Clube da Prancha Guajiru Aulas de kitesurf na praia localizada em Trairi

VGV DE R$ 85 MILHÕES

Triple começa condomínio de alto padrão em Guajiru

A Triple Engenharia iniciou as obras do seu novo empreendimento de alto padrão, com o conceito pé na areia. É o Manoá Guajiru, no município de Trairi. Fica ao lado de hotéis de charme e condomínios de luxo. O VGV declarado é de R$ 85 milhões e o projeto se propõe a equilibrar o natural e o sofisticado. Tem 44 unidades em sistema de condomínio fechado. Os apartamentos são de 157m2 com jardim privativo (térreo), de 171m2 (1º andar) e de 342m2 (cobertura duplex), com elevador e hall privativo para cada unidade. Tem piscina central à beira mar com 50 metros de raia percorrendo todo o empreendimento. E outras mumunhas mais, como academia e spa com piscina aquecida, descreve Luciano Cavalcante Neto, sócio da Triple Engenharia.

OPINIÃO

Cândido e os diques

Ex-reitor da UFC e advogado criminalista, Cândido Albuquerque, afirma que impedir os advogados de falarem entre si (decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF) "é apenas mais um efeito do rompimento do dique que separa o estado democrático de um estado totalitário". E totalitário moderno, diz ele, "implantado com o apoio do Judiciário". Para Cândido, "muitos aplaudiram quando o TSE e o STF adoram medidas autoritárias contra os adversários do atual governo, esquecendo a lição de George Orwell: 'Essas pessoas não entendem que, ao se incentivar métodos totalitários, chegará o dia em que estes serão usados não a seu favor, mas contra você'". Ex-presidente da OAB-CE, ele critica a Ordem: "Vergonhosamente, tem se postado com um silêncio ensurdecedor diante do arbítrio, o qual, agora, diretamente, atinge os advogados". Em tempo: romper o dique era o que articulava o Governo Bolsonaro. O video da reunião ministerial mostrou tudo.

Horizontais

Ó o MEI - O Microempreendedor Individual (MEI) tem até o próximo dia 31 de maio para emitir sua declaração anual. O procedimento de entrega é obrigatório e deve ser feito pelo Portal do Simples Nacional.

Hic Shake - O Carnaval do Bob's será com Milk Shake e cachaça. A rede de comida rápida pôs na praça o Caipishake, drink alcoólico feito à base de cachaça, exclusivo para os dias de folia. A bebida é para maiores de 18 anos.

Aço Cearense amplia em rolo - Desde 2008, o Grupo Aço Cearense produz o Vergalhão SI50, produto disponível em formato de barras nervuradas, que atende a área da construção civil. Agora decidiu ampliar a linha de produtos, oferecendo ao mercado também o SI50 em Rolo. Mira a demanda na construção industrializada, ou seja, aquela que se dedica a transformar o canteiro de obras em uma linha de montagem.

Pague Menos Curitiba - A cearense Pague Menos, única rede de farmácias presente em todos os estados e no Distrito Federal, abriu mais um estabelecimento. Curitiba recebeu a 15ª loja da rede. Pague Menos e Extrafarma têm 1.648 lojas, em mais de 400 municípios, com cerca de 25 mil funcionários.

BNDES cresce - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 5,3 bilhões em operações de financiamento à inovação no ano de 2023, um aumento de 132% em relação a 2022. Considerando apenas operações contratadas diretamente com o Banco, o total aprovado foi de R$ 3,9 bilhões, alta de 181% sobre o ano anterior.

Uivantes - A Casa dos Ventos, cearense de origem com 30 GW em energias renováveis, aprovou 24 projetos para receberem financiamento por meio do seu Edital de Tecnologias Socioambientais. Durante o processo, a empresa recebeu mais de 150 propostas. Os estados que mais se destacaram em número de projetos foram: Rio Grande do Norte (81), Bahia (26) e Paraíba (32). As selecionadas vão receber até R$ 50 mil para a execução de seus projetos nos próximos seis meses.

À espanhola - Os aeroportos administrados pela Aena no Nordeste registraram crescimento na movimentação durante o carnaval deste ano. Da sexta-feira, 9, à Quarta de Cinzas, 14, as ofertas de assentos aumentaram nos seis terminais. Juazeiro do Norte, com 10.512 mil assentos, implica aumento de 25,92% ante os 7.786 anteriores. O número de operações aumentou em todos os terminais do Nordeste: 52% em Aracaju, 19,10% no Recife, 16% em João Pessoa e 22,37% em Juazeiro do Norte. Importante: A oferta de assentos leva em consideração a ocupação total das aeronaves e pode, ou não, se traduzir em número de passageiros. Ao todo, a espanhola tem 17 aeroportos no Brasil.

Crédito - No Nordeste, as empresas do Maranhão (4,3%) fecharam 2023 com a maior alta na busca por crédito da região em comparação com o mesmo período do ano passado. O Ceará pegou um bronze. Ficou em terceiro com alta de 2,6%. Já Alagoas registrou a queda mais acentuada, de 4,3%. Dados do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian.