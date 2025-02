Coronel vê fracasso na segurança pública

Foto: REPRODUÇÃO Coronel José Vicente da Silva, ex-secretário nacional de Segurança Pública

A gestão da segurança pública do Ceará fracassou. E não é de agora. A sentença é do ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo. A opinião dele vem após a mudança de comando da PM do Ceará, cujo anúncio completa uma semana amanhã. “Essa discussão é antiga e repetitiva. Só mudam os personagens e novos formatos de ação criminosas que medraram na horta cultivada pela incompetência das polícias”, afirma.

Para ele, não é uma boa ideia delegar a gestão a delegados. “Fracasso também dos delegados da PF que foram secretários; não entendem as nuances do trabalho das polícias estaduais e não têm preparo para gestão complexa. Aliás, a formação em direito não habilita ninguém à gestão de sistemas minimamente complexos”.

Vicente não fala com luneta. Ele conhece bem o Ceará, onde já prestou consultoria a então secretário general Cândido Vargas de Freire, na Era Tasso. “O experimentalismo feito no Ceará não deu resultados porque tentaram reinventar a roda. A patrulha do bairro apartada do resto da PM foi um erro grosseiro”. Ele se refere ao Ronda do Quarteirão, uma proposta de policiamento comunitário lançada pelo Governo Cid Gomes, com o delegado federal Roberto Monteiro como secretário. “Tive oportunidade de dizer ao governador Cid que me ofereceu serviço de consultoria, mas que recusei por causa desse modelo”.

O coronel é um crítico contumaz da aposta no Raio como escudo de salvação. “A expansão do Raio também foi outro erro porque continuou a fragilizar as estruturas de polícia territorial (as unidades locais que devem se debruçar sobre a dinâmica criminal de suas áreas para customizar soluções)”. Existe algum consenso quanto ao papel da inteligência como frente contra o crime. O governador Elmano de Freitas (PT) até fez questão de destacar a atenção que vai dar à ela. Vicente aponta o gap. “A Polícia Civil, por sua vez, foi incapaz de monitorar a expansão das facções e agir sobre fundamentos desses grupos: lideranças, logística crítica (entrada de drogas, armas, contrabando, lavagem de dinheiro) e participação de policiais”.

E o porvir?

Para o coronel, é necessário rever todo o planejamento da segurança pública porque o modelo que está aí não tem condições de reverter o estrago. “A polícia iludiu o governador que só precisava de mais recursos (efetivos, salários, viaturas, armas), mas recursos viram apenas custos, sem gestão competente dentro de um plano racional de trabalho”.

Ele também atuou em Pernambuco. Lá, convidado pelo então governador Jarbas Vasconcelos, conta ter levado uma fundação de tecnologia com inovações que funcionam há mais de 20 anos. “Tecnologia ok, mas a gestão policial via delegados PF foi desastrosa”.

No Ceará, na época do general Freire, lembra ter indicado um dos primeiros cursos de análise criminal para subsidiar o planejamento operacional. “São locais onde as experiências do bom planejamento e execução eficiente no competente arroz com feijão fizeram a diferença”. E emenda: “Daí vieram os experimentalismos contaminados por visões políticas progressistas e botaram o nordestino no modo sofrência na segurança pública”.

O tripé do crime

Vicente desenha: “O crime se sustenta num tripé; se tirar uma perna ele cai. A primeira perna é o criminoso; prendê-lo ou dificultar suas ações (com policiamento competente e medidas de segurança) derruba ou fragiliza uma perna. A segunda perna é o alvo (pessoa ou objeto); essa perna depende de hábitos e medidas de segurança que reduzam o interesse do bandido. A terceira perna é o local, o ambiente onde ocorre o crime”.

Nessa terceira perna entra o município. A política leva os candidatos a prometer pelotões e guaritas cidade afora - em Fortaleza não é diferente já há algum tempo. Lembra daquelas “células de segurança”, estruturas elevadas para a Guarda Municipal onde não se sabe se estão atentos ou não? Pois bem. São as prefeituras que cuidam de quase todo o espaço público, como é o caso da iluminação. “O crime raramente penetra em espaço público bem cuidado, porque induz comportamentos. Locais que parecem abandonados (lixo, pichações, equipamentos públicos estragados) geram medo na população e conforto aos infratores”, adverte o ex-secretário.

“Cerca da metade dos chamados ao telefone 190 são de problemas de desordem e problemas sociais. Uma parceria no centro de operações ajudaria muito”, sugere. Nos pontos de alta incidência de crimes, detectados pelos registros policiais, Vicente exorta. “Sempre cabe a pergunta: por que esse local se tornou atrativo para esse tipo de crime/criminoso? A resposta em grande parte cabe a prefeitura responder”. Cabe.



Foto: Samuel Setubal Avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza, recebeu nova pavimentação em piso intertravado

TENDÊNCIA

Tijolinhos x asfalto

O piso intertravado tem ganhado espaços nas ruas, de modo especial em terras áridas como o Ceará. Na gestão Sarto, o então secretário da Infraestrutura, Samuel Dias, anunciou que doravante Fortaleza iria adotar os bloquetes nas ruas. Quem produz garante que a solução pode minimizar em até 4°C a temperatura do ambiente e reduzir em até 17°C a temperatura da superfície das vias. Há quatro anos, Fortaleza, foi vanguarda na disseminação desta tecnologia, tendo executado mais de 300 quilômetros de pavimento intertravado. A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) tem vendido esta sugestão pelo País. O Ceará, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), tem promovido a ampliação e uso do pavimento. No estado, já foram feitos 520 mil m2. Por exemplo, nas CEs 010, 060 e 090. Em evento da associação dos municípios do Ceará, a Aprece, a entidade fez corpo a corpo com os prefeitos para mostrar as virtudes. Os pavimentos intertravados são compostos por peças pré-moldadas de concreto.

FORTALEZA INCLUÍDA

Nordeste muito conectado, diz Samsung

O Nordeste é uma das regiões mais conectadas do País, segundo análise da Samsung Ads – braço de publicidade em Smart TVs da Samsung Electronics – feita com dados obtidos da base de TVs conectadas da marca, incluindo a Região Metropolitana de Fortaleza. Hoje, são declaradas mais de 20 milhões de unidades (alcance de mais de 81,3 milhões potenciais consumidores). Alguns dados do levantamento da marca coreana: O público do Nordeste gosta mais de jogar enquanto assiste TV; a região é uma das que mais utiliza a TV como fonte de novidades, informações e entretenimento, refletindo a forte conexão emocional com o dispositivo.

Mais dados da pesquisa da Samsung: os consumidores do Nordeste acreditam que serviços de streaming mudaram a forma como assistem à TV e dedicam seu tempo ao equipamento; os habitantes da região lideram no consumo de conteúdos religiosos e priorizam gêneros como terror, realities e fantasia. No Nordeste, 54% dos consumidores prestam atenção nos anúncios exibidos em suas Smart TVs, o maior índice entre as regiões brasileiras. Quando não estão assistindo à TV, os consumidores da região preferem atividades como ouvir música, ir à praia e cozinhar. Em termos gastronômicos, a região lidera no consumo de biscoitos, snacks e chocolates durante os momentos de diversão em frente à TV.

CPF

ANPD aperta RaiaDrogasil por uso de dados pessoais

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) concluiu seu procedimento de fiscalização sobre a utilização de dados pessoais em farmácias e, dentre outras providências, determinou a abertura de um processo sancionador contra a RaiaDrogasil. A empresa deverá justificar como os dados pessoais sensíveis das pessoas consumidoras são utilizados. A Autoridade também determinou a adoção de uma série de medidas preventivas à varejista, que deve apresentar uma alternativa a esse método. Ok, ao mesmo tempo, especialistas veem a ANPD muito tímida noutras áreas. O acesso gov.br, por exemplo, tem muro baixo. E vazamentos de informação relevantes passaram incólumes.

Foto: MAURI MELO Advogado Joaquim Perucio diz que modelo de negócios das operadoras de saúde aperta clientes

PLANOS DE SAÚDE

Crescem ações contra operadoras. Por que?

O volume de ações judiciais de consumidores contra operadoras de planos de saúde fechou 2024 com algo como 300 mil novos casos. Mais que dobrou em três anos. Nunca foi tão alto desde 2020, quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começou a monitorar. O advogado Joaquim Perucio, com experiência na gestão de operadoras, prescreve: “As operadoras insistem em tentar equilibrar seus ultrapassados modelos de negócios apertando o lado do cliente. Ainda não se convenceram que o nome do jogo é controle operacional e combate à fraude. E muitas ainda insistem no "fee for service” - o modelo de remuneração aberta, onde o prestador decide o que o cliente vai fazer. Tipo: você chega ao hospital com um desconforto no peito e hospital pede eco, eletro, ressonância, cateterismo…

Foto: Divulgação/Brisanet Brisanet investe na instalação de torres 5G em áreas urbanas e rurais em municípios do interior e litoral

BRISANET



5G avança no Interior; como aproveitar isso

A Brisanet avança na expansão da conectividade no estado do Ceará, a partir da instalação de torres 5G em áreas urbanas e rurais em municípios do interior e litoral. Hoje, a tecnologia já atende a aproximadamente 80% da população do estado. A telecom com sede em Pereiro toca o projeto “Cidades Conectadas”, com visitas aos gestores de municípios cobertos. Já passou por Tianguá, Croatá, Camocim, Itapipoca, Maranguape, Aquiraz, Ubajara, Mucambo, Itapajé, Tamboril e Nova Russas, com debates sobre os impactos da tecnologia.

HORIZONTAIS

Cabo - Um homem e uma mulher foram presos em flagrante enquanto tentavam furtar cabos de energia na rede de média tensão. O caso aconteceu nesta madrugada (7) na cidade de Cascavel. A Enel atuou junto com a Polícia Civil.

Janeiro frio no varejo - O índice IGet, desenvolvido pelo Santander em parceria com a Getnet, mostrou um cenário de desaceleração para o varejo brasileiro em janeiro após os bons desempenhos do final de 2024. O índice geral registrou queda de -0,9% no varejo ampliado e de -1,6% no varejo restrito em comparação a dezembro, enquanto o setor de serviços manteve virtual estabilidade, com leve retração de -0,1%.