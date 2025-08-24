As ex-vilas do sossego

Foto: divulgação/SSPDS Operação Nordeste Integrado divulga resultados de apreensões e prisões

No passado, o Interior do Ceará - assim como do Brasil afora - era um cenário com a marca do bucolismo. O "atraso" na infraestrutura, na agenda cultural e no mercado de trabalho era "compensado" pela vida mais tranquila. Por Interior, leiam-se cidades médias para os padrões de Nordeste e também pequenas localidades. Em ambos os perfis, a realidade imposta pelo crime já redesenhou a cena pacata de outrora.

As recentes ações da Polícia Civil do Ceará para capturar criminosos no Interior são uma tentativa de contenção. Na quinta-feira, uma operação buscou cumprir 42 mandados de prisão e 152 mandados de busca e apreensão (destes, 46 cumpridos) em Iguatu, Russas, Juazeiro do Norte e Fortaleza. O crime se dissemina em um caldo ralo de cultura empobrecida, bets, bad influencers e baixo nível na política.

Engajamento é o que importa

Movidos pela tiktokização, os gestores e parlamentares dão de ombros para a consistência e miram no engajamento nas redes sociais. Pouco vê-se de visão sistêmica, de planejamento, liturgia, seriedade. É uma pandemia já a assolar diversos campos, até a medicina.

Seu médico, seu prefeito, sua prefeita e seu parlamentar dançam bem? O maior repasse de recursos de Brasília para as prefeituras via parlamentares, e não tanto por quem governa e possui (em tese) um plano de Governo (para apresentar e ser cobrado), compõe o mesmo quadro de degeneração. Perdeu-se a vergonha. De dançar e de aprontar.

Não é sobre segurança apenas

Não é apenas sobre segurança pública, mas é nela onde explodem as tensões advindas dos vazios outros. O estudo "Governança Criminal na América Latina: Prevalência e Correlatos", elaborado por quatro pesquisadores de universidades americanas, e publicado pela Cambridge University Press, oferece contornos daquilo que se percebe. Conforme o estudo, entre 50,6 e 61,6 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população, estão sujeitos à chamada governança criminal. Em suma, um índex de regras impostas por uma organização que controla aquele território.

A parte que cabe aos estados e municípios é ainda muita ante o caráter nacionalizado - e até internacional - do crime. Não dá mais para segurar a cobrança por ações firmes da União. Estados alinhados ao Planalto são mais contidos. O Governo Lula sabe ser este o flanco mais aberto em 2026. A oposição também. E eis que ao final da semana emerge a notícia de que está na mesa do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a versão final do anteprojeto de lei a ser remetido estes dias ao Congresso.

Em linhas gerais, cria uma legislação antimáfia. No papel, mais um órgão, a Agência Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, além de punições a quem implanta domínio territorial e a criação de pessoas jurídicas para infiltrar em organizações criminosas com perfil de máfia.

O distinto público sabe que mais importante do que novas leis é o cumprimento delas.

LANÇAMENTO

Anuário do Ceará traz novos sabores

Foto: O POVO/Divulgação Anuário do Ceará 2025-2026 com projeto gráfico de Andrea Araújo, edição de arte de Cristiane Frota e ilustrações de Rafael Limaverde, com edição-executiva de Letícia Lopes

Em 1928, a propósito, o ano de nascimento do O POVO, Oswald de Andrade, em seu "Manifesto Antropofágico", deu um novo sentido à antropofagia. Sem a literalidade do canibalismo, criou uma metáfora fresca até hoje. No contexto do movimento modernista, falou sobre ressignificação. No lugar da negação das influências, a ideia de conviver sem perder a identidade, com notas de humor e irreverência. Nada mais cearense.

E a nova edição do Anuário do Ceará, 2025-2026, a ser lançada nesta segunda-feira, 25, às 19 horas, no La Maison Dunas, em evento para convidados, traz novos sabores. A começar pelas cores e imagens. O livro chega com a intenção de provocar o apetite. Foi feito para ser comido também com os olhos. As belas ilustrações de Rafael Limaverde têm este tempero.

A capacidade de se abrir - na economia e no humor - é um traço cearense. Não somos fechados a quem chega. Acolhemos. No turismo chamam de hospitalidade. Na indústria, estratégia. Em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, construir pontes é determinante. E no Estado, a Federação das Indústrias (Fiec) amplia o protagonismo. Foi assim na pandemia de Covid-19, quando articulou o público e o privado. O capítulo especial mira na relevância dos seus 75 anos.

Identidade é a essência do Cariri. A porção Sul do Ceará mantém irrigadas suas raízes culturais e faz disso um alimento para a economia e a política. Polo de saúde e educação, celeiro de boa parte do que temos de melhor na arte e na cultura, o Cariri ganha este ano um capítulo inteiro.

Ao engendrar um combo de informação e análise em suas 680 páginas em 14 capítulos, o Anuário reafirma o compromisso com o rigor editorial. Nesta empreitada, traz a oitava edição do Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM), elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Ademais, conta com a equipe da Astor BFA a assinar conteúdos analíticos em diversos capítulos. Destaque para Infraestrutura e Economia.

A nova edição é uma iguaria e tem nela derramado o talento de uma redação jovem aliado à experiência da nova editora-executiva Letícia Lopes. Sirva-se do Anuário do Ceará 2025-2026.

SKYSCANNER

Fortaleza aparece bem nas buscas de quem foge do frio

O mapa do turismo nacional aponta para o Nordeste no inverno, que desponta como preferência entre os viajantes. De acordo com uma nova pesquisa do Skyscanner, realizada com mil brasileiros, 71% afirmam que pretendem viajar mais em 2025 do que nos anos anteriores, e 87% dizem estar dispostos a ajustar as datas da viagem para economizar. Entre os destinos mais buscados na plataforma para viagens entre junho e setembro estão São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza.

SALDO

Restaurantes mais contratam que demitem no semestre

O setor de alimentação fora do lar encerrou o primeiro semestre com saldo positivo de empregos em todo o País. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o perfil das contratações revela duas tendências: a forte presença feminina e a predominância de jovens em início de carreira. Nos recortes regionais, o Sudeste consolidou-se como principal polo empregador. O Nordeste aparece em segundo lugar, com mais de cinco mil empregos gerados, com destaque para Bahia, Pernambuco e Ceará. Juntos responderam por 67% das vagas na região.

“Os resultados ressaltam o potencial do setor de alimentação fora do lar como gerador de empregos em diferentes contextos estaduais. Mais do que números, essas contratações expressam a vocação do segmento para abrir portas, oferecer oportunidades e transformar trajetórias de vida”, afirma Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

URGÊNCIA

A pressa de Guaramiranga por criar autarquia ambiental

Foto: FCO FONTENELE Guaramiranga no Maciço de Baturité

A Câmara Municipal de Guaramiranga aprovou o PL17/2025 sobre a autarquia de meio ambiente. Mesmo com a recomendação administrativa do Ministério Público do Estado para não darem seguimento à votação até uma proposta final em comum acordo, a Câmara ignorou. Inclusive votou em regime de urgência. Diz a letra do projeto que os cargos de Técnico de Licenciamento Ambiental e Técnico de Controle e Fiscalização Ambiental obrigatoriamente serão ocupados por servidores efetivos, mas não exige nível superior também. A Prefeitura de Guaramiranga tem muita pressa de assumir os licenciamentos ambientais. São determinantes para o mercado imobiliário local e alvos de muita preocupação da parte de quem defende os resquícios de mata atlântica da região.

DONA DA YPIÓCA

Diageo mexe no time

Foto: GUSTAVO FERNANDEZ- DIVULGAÇÃO Daniela de Fiori assume o cargo de vice-presidente de Comunicação e Relações Corporativas para a América Latina e Brasil

A Diageo, a gigante britânica de bebidas dona da Ypióca, do Johnnie Walker e muitas outras, promoveu Daniela de Fiori ao cargo de vice-presidente de Comunicação e Relações Corporativas para a América Latina e Brasil. A partir de agora, ela passa a liderar a agenda regional de comunicação, reputação e sustentabilidade em mercados estratégicos. Já Viviane Mansi deixa a empresa até a próxima semana. Na Diageo ela foi responsável pelo relançamento do Instituto Diageo e pôs a empresa entre as 100 de maior reputação no ranking Merco.

horizontais

Cama - A Guanabara anuncia a ampliação dos serviços oferecidos na categoria Cama, disponível nas rotas que partem de Fortaleza com destino a Teresina, Natal e Recife. Além das poltronas que reclinam 180°, os passageiros passam a contar, sem custo adicional, com manta, travesseiro e kit lanche. A estratégia é só perder no tempo para os aviões.

Hotel e moradias - A CVPar aposta no InnerHaus Hotel & Boutique Residence, um empreendimento que integra hotelaria cinco estrelas e moradia de luxo em uma única torre na orla do Meireles. O Valor Geral de Vendas (VGV) declarado é de R$ 140 milhões. As obras começaram e têm conclusão prevista para daqui a 40 meses. Tem arquitetura de Marcelo Franco e interiores da Trê Arquitetura. São 92 unidades residenciais entre o 10º e o 23º andar, com áreas de 34 m² a 72 m².

Moda litorânea - A marca cearense Parko vai abrir no Shopping Iguatemi Bosque. Já opera com lojas no Meireles e também em Jeri e na Pipa (RN), além do e-commerce.

Alta tensão - A Enel Ceará concluiu na nesta sexta-feira uma nova linha de alta tensão a conectar as subestações de Pacajus e da empresa Itaueira Agropecuária, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe. A linha tem cerca de 70 km de extensão.São 931 postes, passando pelos municípios de Chorozinho, Ocara, Pacajus e Morada Nova.

Falsa odontologia - Após receber notificação extrajudicial da Advocacia-Geral da União (AGU), a plataforma TikTok moderou conteúdos de sua rede social que tratavam da chamada "odontologia biológica". O termo se refere a um conjunto de práticas não reconhecidas como especialidade odontológica que se caracteriza por procedimentos pseudocientíficos sem respaldo técnico, ético ou legal.

Diabetes - A Universidade de Fortaleza, via Curso de Nutrição, integra pesquisa multicêntrica e randomizada Proven-Dia (Programa de Prevenção de Diabetes).Investiga como mudanças no estilo de vida podem prevenir o desenvolvimento da doença. O estudo, idealizado pelo Hospital Beneficência Portuguesa (SP), tem apoio Ministério da Saúde.