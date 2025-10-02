A nova Covid dos bares

Foto: CAMILA DE ALMEIDA Drinks tropicais e a crise de confiança nos destilados

Depois da adultização, a adulteração. O Brasil não dá sossego. A descoberta dos lotes de bebidas contaminadas por metanol tem efeito devastador para quem bebe e para quem vende. Mal comparando, pode representar algo como uma nova pandemia no setor de bares e restaurantes. O clima de medo no público se alimenta das informações Brasil afora e instala retração imediata da demanda. Por ora, os danos estão cingidos aos destilados.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, em entrevista às rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, ontem, criticou a demora das autoridades na divulgação das informações sobre os casos. Ele mirou no que chama de fragilidade da fiscalização. Aliás, o que dizem os fabricantes de destilados?

A Câmara aprovou ontem um requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2.307/2007, que tipifica como crime hediondo a falsificação de bebidas. Agora, na ressaca, poderá ser votada diretamente em plenário.

O projeto foi elaborado após denúncias de adulteração de leite em Minas Gerais. Em 1995, 35 pessoas morreram na Bahia após ingerir bebidas adulteradas por metanol. O texto prevê penas de seis a 12 anos de prisão e multa para adulteradores, além de enquadrá-los por crime hediondo. A proposta, que estava parada há 18 anos.

ALIMENTOS

M. Dias Branco vai à Alemanha mirando o mundo

A M. Dias Branco, líder nacional em massas e biscoitos, participa da Anuga 2025, a maior feira internacional de alimentos e bebidas do mundo, em Colônia, na Alemanha, de amanhã até o dia 8. Montou estande próprio de 30m². MIra o mercado internacional.

Entre os destaques está o lançamento dos Biscoitos Las Acacias, marca de massas consolidada no Uruguai, atuando agora também em biscoitos, assim como as novas massas tipo caseira. A empresa apresenta marcas como Adria, focada em massas com a linha Grano Duro; Piraquê, de snacks e biscoitos; Jasmine, líder nacional em granolas no Brasil e Vitarella, destaque no segmento de massas e líder em biscoitos no País.

CENÁRIO

Fracasso do transporte público empurra a Honda

A Honda anunciou ontem investimento de R$ 1,6 bilhão em suas operações de motocicletas no Brasil até 2029. O investimento ocorre em um mercado em constante crescimento, "impulsionado pela demanda por soluções de mobilidade ágeis, versáteis e econômicas" — leia-se: fracasso do transporte público.

Com o aporte, a Honda aumentará a capacidade produtiva de sua fábrica em Manaus para 1,6 milhão de unidades por ano. A tragédia do transporte público em Fortaleza, com as empresas enfrentando custo esticado e subsídio abaixo do acertado, o que culminou no episódio da suspensão de linhas, tem como uma das causas e um dos efeitos o transporte por app de motos.

As pessoas optam pelo modal, fugindo do serviço em queda na qualidade, arriscam a vida em uma veículo que nem poderia servir para transporte de passageiro, e lotam os hospitais públicos. A conta do investimento da Honda é bilionária. A do SUS e da Previdência também.

CHINA

GWM ultrapassa 4 mil unidades em um mês

Pela primeira vez desde sua chegada ao País, a GWM ultrapassou a barreira das quatro mil unidades vendidas em um único mês, somando 4.044 veículos emplacados. O resultado é o terceiro recorde de vendas da autotech no ano. No acumulado de janeiro a setembro, a GWM alcançou um avanço de 30,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O desempenho contrasta com a média do mercado automotivo, que conta com menos de 1% de crescimento no período. A montadora teve a chegada da linha diesel, a picape Poer P30 e o SUV de 7 lugares Haval H9. No Ceará, a bandeira é do grupo New.

SERASA

Tentativas de fraudes só crescem

A Serasa Experian informa que o crescimento das tentativas de fraude foi generalizado: todas as unidades da Federação registraram alta expressiva em relação ao primeiro semestre de 2024. Mesmo o Paraná, estado com menor variação no período, apresentou avanço superior a 25%.

As maiores altas percentuais foram observadas nas regiões Norte (34,6%) e Nordeste (32,1%). O Brasil registrou 6.937.832 tentativas de fraude no primeiro semestre de 2025, um aumento de 29,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Horizontais

Lula no Salão - O presidente Lula confirmou presença na abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, no dia 20 de novembro, no Distrito Anhembi. Lula recebeu o convite das mãos do presidente da Anfavea, Igor Calvet, em encontro no Palácio do Planalto.

Alma - Neste domingo, 5, Fortaleza recebe a 2ª edição do Corra por uma Causa. O evento é promovido pela Ímã - Conexões com Propósito, idealizada por Zélia Duncan e suas irmãs, com patrocínio da Olympikus. Este ano, parte da arrecadação será destinada ao Pacto Contra a Fome e ao programa Ceará Sem Fome.



