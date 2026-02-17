Fortal será no mesmo lugar em 2026

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
O Fortal 2026 será novamente na chamada Cidade Fortal, na região do Cocó, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza. O evento acontece de 23 a 26 de julho. A data da micareta já havia sido anunciada em agosto de 2025. O lançamento oficial vai ocorrer até a próxima semana.
Ivete Sangalo e Bell Marques são duas atrações confirmadas. O Fortal é realizado desde 1992. No começo, percorria a avenida Beira Mar. Até hoje é uma âncora importante das férias de julho no Ceará.
No segundo semestre de 2024, foi cogitada a possibilidade de o evento ocorrer em área ao lado do aeroporto Pinto Martins. Mas ante polêmica instalada - o Ibama barrou a operação - os organizadores desistiram da ideia e confirmaram o evento para a Cidade Fortal.
A micareta aconteceu de 24 a 27 de julho do ano passado. No ano passado, o desmatamento no entorno do Pinto Martins foi feito pela empresa pernambucana Aerotrópolis, parceira da concessionária Fraport. O plano é fazer um terminal logístico.
Fraport devastadora e devastada
Informe-se sobre a economia do Ceará aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.