Fortal será no mesmo lugar em 2026

Foto: Fernanda Barros/O POVO A primeira edição do Fortal foi realizada em 1992. O evento, um "Carnaval fora de época", traz diversos turistas a Fortaleza

O Fortal 2026 será novamente na chamada Cidade Fortal, na região do Cocó, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza. O evento acontece de 23 a 26 de julho. A data da micareta já havia sido anunciada em agosto de 2025. O lançamento oficial vai ocorrer até a próxima semana.

Ivete Sangalo e Bell Marques são duas atrações confirmadas. O Fortal é realizado desde 1992. No começo, percorria a avenida Beira Mar. Até hoje é uma âncora importante das férias de julho no Ceará.

No segundo semestre de 2024, foi cogitada a possibilidade de o evento ocorrer em área ao lado do aeroporto Pinto Martins. Mas ante polêmica instalada - o Ibama barrou a operação - os organizadores desistiram da ideia e confirmaram o evento para a Cidade Fortal.

A micareta aconteceu de 24 a 27 de julho do ano passado. No ano passado, o desmatamento no entorno do Pinto Martins foi feito pela empresa pernambucana Aerotrópolis, parceira da concessionária Fraport. O plano é fazer um terminal logístico.

