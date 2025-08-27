Políticos precisam olhar a sociedade com olhos reais

Foto: FERNANDA BARROS Imagem ilustrativa de apoio. As dificuldades política na educação brasileira

A educação é uma das áreas mais problemáticas da política brasileira. De um passado extremamente elitista e excludente, a escola pública brasileira foi gradativamente incorporando setores das classes populares, mas a massificação trouxe como efeito colateral o sucateamento. Isso porque não houve investimento proporcional ao aumento do número de alunos.

Ao mesmo tempo em que a quantidade de estudantes crescia, a instituição escolar também percebeu os reflexos da extrema pobreza e do baixo capital cultural dos alunos.

A educação é historicamente alvo de disputas e conflitos de interesses entre diversos setores da sociedade, dado que o sistema educacional não apenas forma mão de obra, mas também é responsável pelo processo de construção da subjetividade e individualidade humana. Desse modo, quem tem seu projeto de educação como hegemônico é porque já é um grupo hegemônico.

No Brasil, a partir da década de 1990, o sistema educacional passou por um processo intenso de mercantilização, notadamente o ensino superior, e atualmente o País tem um consolidado mercado educacional. Este, como qualquer outra fatia do mercado, é repleto de fusões e aquisições de grandes grupos educacionais que fogacitam os menores.

Do outro lado, assistimos a um sistema público sucateado e esmagado pela contenção de gastos. Em avaliações internacionais, o resultado dos estudantes brasileiros é pífio.

O quadro não é nada animador, questões como precarização do trabalho docente, aplicação de recursos financeiros insuficientes, problemas de violência intra e extrainstitucional, entre outros, são velhos conhecimentos dos políticos e da população em geral.

Entretanto, para o deputado Renan Jordy (PL-RJ) o problema da educação pública tem um alvo: as roupas que os professores usam em sala de aula. Isso porque, segundo o deputado, algumas vestimentas usadas por docentes têm o potencial de atentar aos bons costumes.

O projeto de lei de Renan Jordy é a quintessência da derrocada política do Brasil. É um atestado da absoluta ausência da capacidade de análise da perspectiva histórica, de formulação de políticas públicas que possam subverter a lógica excludente que ainda permeia todos os âmbitos da sociedade brasileira.

Investir tempo e esforço em pautas de costumes é dar de ombros para a solução de problemas estruturais como a fome, a falta de moradia, de saúde pública, entre outros.

O ano eleitoral se avizinha. Precisamos votar em candidatos que percebam a sociedade com lentes reais.

