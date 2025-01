A saída dos EUA do Acordo de Paris

Foto: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP Presidente eleito dos EUA, Donald Trump

Logo após seu primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump assinou o decreto que retira os EUA do Acordo de Paris.

Não custa nada informar que ainda em seu primeiro mandato, o presidente dos Estados Unidos já havia declarado a saída do acordo e revogado mais de 100 regras ambientais. Para ele, a referida agenda climática, além de prejudicar a maior economia do mundo, ela beneficia outras nações às custas do país norte-americano.

O Acordo de Paris tem como objetivo assegurar o aquecimento global bem abaixo de 2°C até o fim do século e visa limitar esse aumento até 1.5°C. É válido citar que no ano anterior a temperatura média global aumentou 1,6ºC em relação aos níveis pré-industriais.

Para especialistas e ambientalistas, as diretrizes dos Estados Unidos impactam diretamente e significativamente o conflito mundial em relação a pauta sobre as mudanças climáticas. Os Estados Unidos é não somente a maior economia do mundo como também a segunda nação com maior emissão de gases de efeito estufa.

A expectativa é que o país não “atrapalhe” e desmotive as negociações e que não cause reação semelhante para outras nações do mundo. Equipes climáticas de alguns países conseguem inclusive “enxergar” benefícios, já que, historicamente, os Estados Unidos não se comprometeram de maneira efetiva com as negociações climáticas internacionais.

