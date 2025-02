Mapa de oportunidades de exportação do Ceará

Foto: Samuel Pimentel Inauguração da fábrica da Arezzo no município de Uruburetama no dia 30 de abril de 2024

Calçados, pescados, mangas frescas, água de coco, suco de acerola, tecidos de algodão, moda íntima, cosméticos e cerâmicas, esses são alguns produtos cearenses de destaque que “ganharam o mundo”.

O Ceará conquista visibilidade por sua diversidade produtiva e potencial econômico, sendo um dos principais polos de exportação do Nordeste brasileiro. Reconhecido por suas frutas tropicais, pescados e robustos polos industriais espalhados de norte a sul, o Ceará consolida sua posição como um ator relevante no mercado externo.

Como uma das maiores economias do Nordeste, o Ceará é um terreno fértil para empresas que desejam expandir suas operações para mercados externos, tanto nos setores tradicionais, como frutas, calçados, mel natural e pescados, quanto nos setores não tradicionais, impulsionados por inovação, sustentabilidade e produtos de nicho.

O Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) reforça a visão de quem está imerso na realidade alencarina, para identificar e detalhar as oportunidades estratégicas de internacionalização disponíveis. Tanto os setores consolidados quanto aqueles emergentes, despertam para um panorama atualizado sobre as vantagens competitivas do Ceará e os desafios a serem enfrentados no comércio global.

O setor de calçados cearense busca soluções para um crescimento sustentável, diversifica mercados e desenvolve produtos inovadores.

O grupo dos crustáceos foi o grande destaque do setor de pescados. O segmento de frutas e seus derivados manteve-se como o principal representante do agronegócio cearense nas exportações. Os tecidos de algodão exploram novos mercados e consolidam a presença cearense no cenário internacional.

A moda íntima conquista tanto países da América Latina, como Paraguai e Uruguai, quanto países africanos, como Guiné-Bissau e Angola.

O setor químico apresenta um leque de oportunidades promissoras, especialmente no segmento de cosméticos para cabelos, como xampus, condicionadores e máscaras capilares.

Por fim, a competitividade da indústria de cerâmica cearense é reforçada pela abundância de matéria-prima de qualidade, investimentos em tecnologia e sustentabilidade, além da capacidade de oferecer produtos de design diversificado a preços atrativos.