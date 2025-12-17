Rio de Janeiro volta a ter uma semana de moda para chamar de sua

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.
A moda brasileira está retomando suas forças e é possível provar. Foi anunciado nesta terça-feira, dia 16, o retorno do Rio Fashion Week em 2026. Há 10 anos os cariocas não tinham uma semana de moda para chamar de sua e a prefeitura já anunciou data e local: 15 a 18 de abril, no Pier Mauá.
O evento passa a integrar o Calendário Oficial da Moda Brasileira ao lado do SPFW, com uma previsão de 30 desfiles, que acontecerão na região central da cidade.
A realização passa a ser da IMM (a mesma empresa que está à frente do São Paulo Fashion Week) e Paulo Borges também estará como diretor criativo. E é claro que a ideia é colocar o Rio no radar da moda brasileira novamente, principalmente para o mercado internacional.
O anúncio foi feito por meio de coletiva de imprensa. Alan Adler, presidente da IMM, resumiu o conceito do projeto: “o Rio vestindo o mundo”, onde apostam na cultura e na estética da Cidade como diferencial competitivo.
A partir do próximo ano, a semana de moda do Rio e de São Paulo passam a operar de forma integrada no Calendário Oficial da Moda Brasileira. O evento carioca fica com o primeiro semestre e o SPFW, no segundo. A programação segue uma estratégica de distribuição e a industria nacional ganha um alcance maior.
Segundo divulgação, a programação vai além dos desfiles: atividades musicais, produções audiovisuais e capacitações para jovens estão entre as propostas. As marcas que participavam da semana de moda de São Paulo no primeiro semestre poderão desfilar no Rio.
