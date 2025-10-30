A lotada "A rebelião dos jangadeiros"

Luana Sampaio é pesquisadora e diretora de criação audiovisual do O POVO. É doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com pós-graduação em Artes Criativas na Deakin University, na Austrália. Escreve sobre memória, testemunho, imagem, cinema e história
Outras esperaram um pouco mais para ver a segunda exibição aberta às pressas da necessidade de acolher as centenas ali presentes.
Poderíamos, objetivamente, dizer que “A rebelião dos jangadeiros” é um filme que resgata a história de Tia Simoa e José Napoleão, casal que capitaneou a rebelião dos jangadeiros de 1881, impedindo que pessoas negras fossem embarcadas para servir ao tráfico interprovincial de escravizados no Brasil.
Em outra medida mais objetiva ainda temos o rasgo, a fissura histórica pela qual indivíduos, no presente, contam e cantam as histórias feitas esquecidas na tentativa de hoje escrever um novo capítulo da história do Ceará, finalmente protagonizado pelas pessoas comuns que enfrentaram o poder escravocrata pela liberdade dos seus.
Embora não hajam registros oficiais de seus nomes e rostos, aquele pouco que ficou conseguiu, ainda, ser ouvido. E nessa hora, o cinema estava lá para escutar.
Até ser chamada para compor a equipe do filme como assistente de roteiro, nunca cruzei com os nomes de Tia Simoa e José Napoleão. Essa lacuna, inclusive, é lembrada por diversas pessoas na frente e atrás da câmera. “Como é possível ensinarem sobre essa nossa terra sem nunca tocar nos nomes deles?”.
O filme também quer saber, escavando a memória enquanto cria outra, enquanto homens e mulheres pretos e brancos se unem em cena para narrar o novelo de afetos e revoltas que não cessam de pulsar.
No dia da exibição, assisti ao filme sentada no chão, ao lado do diretor e da diretora do filme - pessoas que amo e admiro. Os bastidores de um longa sempre ficam à margem do discurso, enquadrados do lado de fora das cenas, mas dentro da nossa lembrança.
Dois anos de trabalho não são dois meses, e nossa vida há tanto balançada pelos jangadeiros fez daquela quarta-feira a redenção de dias que duvidavam que, aquele dia, viria tão emocionado e celebrante como veio.
Esta coluna te convida a assistir ao documentário “A rebelião dos jangadeiros”, a pesquisar sobre a rebelião, a conhecer a história não oficial do Ceará e a questionar as pontas soltas daquela outra que te contaram. O cinema as vezes tem sorte de ser escolhido para contar histórias, e esperamos que com ele novas linhas, imagens e sons possam ser conhecidas.
