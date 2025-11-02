Expulsões de moradores por facções no Ceará: finalmente, um indicador

Foto: Reprodução/Redes Sociais Criminosos picharam portão de residência no bairro Mondubim com ameaças aos moradores

Depois de anos de cobrança, finalmente, veio a público um indicador que contabiliza os casos de expulsões de moradores praticadas por facções criminosas no Ceará. O POVO tem esquadrinhado desde sexta-feira, 31, as informações trazidas pelo Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE que, entre outros, apontou que 219 eventos relacionados ao deslocamento forçado de moradores foram registrados no Estado entre janeiro de 2024 e setembro de 2025.

Até então, nunca havia vindo à tona uma estimativa oficial tão precisa de quantos casos de expulsões de moradores ocorreram no Ceará. Os dados que já foram fornecidos pela SSPDS, claramente, não abrangiam o fenômeno em sua totalidade, como nos casos de inquéritos policiais instaurados para investigar o crime de esbulho possessório — em julho passado, a SSPDS informou que apenas dois casos de esbulho possessório foram registrados em Fortaleza de janeiro a maio deste ano.

O relatório, somado às prisões recentes feitas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), indicam que a especializada entrou de vez no enfrentamento às expulsões de moradores.

A atuação da Draco no combate às expulsões de moradores é importante porque a delegacia se tornou uma das ilhas de excelência na segurança pública do Estado, com investigações precisas que incidem diretamente nas estruturas das facções criminosas cearenses, a partir das prisões de suas principais lideranças.

Evidentemente, somente o trabalho da Draco não basta para conter as expulsões, até porque os investigadores da delegacia já estão atolados de demandas outras enquanto responsáveis diretos por algumas das principais investigações referentes às facções.

Mas não deixa de ser uma movimentação importante das autoridades da segurança pública do Estado. Como tratado no texto de estreia desta coluna, o Poder Público cearense tem se notabilizado pela ausência de intervenções diretas de enfrentamento aos deslocamentos forçados.

Claro, falta ainda abordar várias outras dimensões do fenômeno, desde questões como o planejamento urbano para evitar que novos conjuntos habitacionais sejam capturados pelas facções até o atendimento psicossocial das pessoas que já tiveram de deixar suas casas e, certamente, não retornarão só por causa de algumas prisões.

Mas a atuação da Draco e a existência, enfim, de uma estatística consolidada dos casos de expulsões não deixam de ser boas notícias, sobretudo, se forem apenas os passos iniciais de um conjunto mais amplo de medidas.

É impossível pensar no sucesso de qualquer política pública sem o monitoramento de dados básicos que mensurem os impactos que as intervenções estatais estão tendo sobre determinada problemática.

Cabe agora à SSPDS continuar alimentando esse índice, detalhando-o ainda mais e, se possível, disponibilizá-lo de forma transparente para outros entes públicos e para a sociedade civil.

Será preciso, por exemplo, lidar com a subnotificação, já que muitos moradores sequer procuram as Forças de Segurança, seja por medo, seja pelo sentimento de que nada pode ser feito.

É bem verdade que esse básico do planejamento de políticas públicas deveria estar ocorrendo há bem mais tempo — pelo menos, uns 10 anos, quando as expulsões de moradores se tornaram problema de primeira grandeza a partir da expansão das facções no Estado.

Não era preciso esperar o recente aumento nos casos de expulsões diante da disputa entre Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) — como atestado até pelo citado Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE — para que essas ações tivessem ocorrido.

Mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Até a designação de uma nomenclatura padronizada (“deslocamentos forçados”) foi adotada, o que é relevante diante de um discurso oficial que, quando não apelava para eufemismos (“ameaças a moradores”, por exemplo), ignorava a existência dessa modalidade criminosa.