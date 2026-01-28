Disputa entre facções: Caucaia e Grande Messejana merecem atenção redobrada em 2026

Foto: Reprodução/Projeto Mapa Cearense Região que engloba bairros como Messejana, Lagoa Redonda, Curió, Barroso, Cajazeiras, Cambeba e Passaré passa por conflito entre facções criminosas

A hegemonia do Comando Vermelho (CV) em Fortaleza, Maracanaú e Maranguape pode até (não é certeza) resultar na redução do número de homicídios nesses três municípios, já que a rivalidade entre a facção e o Terceiro Comando Puro (o TCP, antiga Guardiões do Estado) era a principal mola propulsora de assassinatos nessas cidades.



Entretanto, há locais em que a virtual extinção do TCP na Região Metropolitana de Fortaleza certamente não acarretará na diminuição dos conflitos entre criminosos rivais. É o caso das áreas onde a principal rivalidade do CV não é com o TCP, mas com a Massa Carcerária (Tudo Neutros/TDN, entre outras denominações).

E é essa a realidade de municípios como Caucaia e de algumas comunidades de Fortaleza localizadas em uma região que engloba a Grande Messejana, o Barroso, as Cajazeiras, o Cambeba e o José de Alencar.



Dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mostram que, neste ano, foram registrados 27 homicídios em Fortaleza até o dia 20 de janeiro. Trata-se de uma redução de 30,76% na comparação com o mesmo período de 2025 — em todo o Estado, a queda é de 23,88% (180 homicídios até 20 de janeiro de 2025 contra 137 até a mesma data de 2026).

As estatísticas da SSPDS também indicam que 13 dos 27 homicídios ocorridos em Fortaleza até o último dia 20 foram registrados nas Áreas Integradas de Segurança (AIS) 16 e 19, onde estão localizados os bairros que concentram a atuação da Massa na Capital — antes, essas áreas pertenciam às AIS 3 e 7, mas uma readequação das AIS foi anunciada pela SSPDS na semana passada.



Como é de conhecimento público, a SSPDS não divulga os homicídios por bairro, apenas por AIS. No entanto, levantamento feito por este colunista aponta que, nesse período, nas AIS 16 e 19, ocorreram assassinatos nos seguintes bairros: Paupina (3), Cajazeiras (2), Barroso (1), Curió (2), Messejana (1), Cambeba (1) e Lagoa Redonda (1).

Além disso, na última sexta-feira, 23, dois homens foram mortos dentro de uma casa no Curió. Já neste último fim de semana, duas ocorrências de dupla lesão à bala foram registradas no Barroso e nas Cajazeiras. No Barroso, um homem morreu; nas Cajazeiras, a vítima fatal foi uma mulher —as outras duas pessoas feridas foram socorridas. Nessa terça-feira, 27, também foi registrado homicídio na Lagoa Redonda.

O sempre fundamental levantamento do Mapa Cearense, que se dedica a registrar a presença de facções nos territórios do Estado, aponta que comunidades como Gereba (Passaré), Barreirão (Cajazeiras), Carrapicho (José de Alencar), Levada (Messejana), Conquista (Messejana), Mangueira (Curió), Brejo (Curió) e Fornos (Paupina) estão sob influência da Massa.

Já em Caucaia, foram registrados 12 homicídios nos 20 primeiros dias deste ano, número ligeiramente superior aos nove casos do mesmo período do ano passado. Enquanto isso, Maracanaú e Maranguape — onde o CV absorveu o TCP e não há presença da Massa — registraram cada qual um homicídio em 2026 até esta quarta-feira, 28.

Em Caucaia, o Mapa Cearense aponta que a Massa atua em bairros como Tabuba, Padre Júlio Maria, Parque Soledade e Parque São Gerardo.

São aspectos que evidenciam não só a necessidade que os recursos das Forças de Segurança do Estado sejam alocados para essas áreas, como também mostram que as dinâmicas próprias da atuação das facções precisam ser acompanhadas para uma melhor compreensão das estatísticas criminais.

Uma eventual queda no número de homicídios em 2026 na Grande Fortaleza não pode ser tratada automaticamente como sucesso das políticas de segurança pública se coexistirem bolsões persistentes de violência.