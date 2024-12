Presidente do Sport defende união dos clubes nordestinos: "Geopolítica do futebol mudou"

Foto: Paulo Paiva / Sport Recife. Yuri Romão, presidente do Sport, pede união dos clubes nordestinos

Yuri Romão, presidente do Sport, trouxe uma reflexão importante sobre o momento do futebol nordestino em entrevista ao podcast CastFC, nessa quarta-feira, 4. Em 2025, cinco clubes da região disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro – Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória – um recorde na era dos pontos corridos.

“Eu até provoquei o pessoal do Fortaleza, não o Marcelo (Paz), mas o pessoal de gestão deles, para que a gente organizasse uma reunião entre clubes do Nordeste. A geopolítica do futebol mudou. 25% dos clubes (da Série A 2025) são do Nordeste. A gente tem que estar junto”, afirmou o dirigente.

Essa união é vital para enfrentar desafios que vão além das quatro linhas. A concentração financeira nos centros Rio-São Paulo é um obstáculo histórico. A desvantagem logística, com viagens mais longas e desgastantes, também pesa contra as equipes do Nordeste. Ainda assim, a presença de cinco representantes em 2025 reduz o impacto dessas barreiras, trazendo mais jogos dentro da própria região.

“Provoquei o Geraldo Luciano (ex-vice-presidente do Fortaleza), que é um craque: 'a gente precisa se juntar'. Tem a questão da logística, há várias outras questões. Temos que estar juntos porque o Nordeste passou a figurar entre os grandes players do futebol. Daqui para janeiro vamos colocar os cinco presidentes para conversar. É importante esse diálogo entre os clubes”, reforçou Yuri Romão.

Nos últimos anos, o Nordeste passou por um processo de evolução. Fortaleza desponta como case nacional de gestão responsável, servindo de exemplo para a região e para o país. Bahia, com o respaldo do Grupo City, reforçou sua posição entre os grandes. Ceará, Vitória e Ceará têm a chance de seguir este caminho. É uma jornada árdua, mas não impossível.

Fortaleza e Bahia já furaram a bolha da hierarquia tradicional do futebol brasileiro. O caminho está aberto para Ceará, Sport e Vitória seguirem o mesmo rumo, mas isso exige esforço coletivo. A presença recorde do Nordeste na Série A, e a manutenção deste quadro, é um passo importantíssimo para a valorização da região e a consolidação na elite.

A união entre os clubes, como sugere Yuri Romão, é essencial para o fortalecimento da região. O momento exige diálogo, planejamento e uma visão coletiva de futuro.