Ceará se prepara para encerrar 2024 com receita de cerca de R$ 140 milhões

Foto: Matheus Souza Ceará Sporting Club deve fechar a temporada de 2024 com receita de R$ 140 milhões

O Ceará se encaminha para fechar o ano com receita total de cerca de R$ 140 milhões. Faltando menos de 20 dias para o fim de 2024, a coluna apurou que a projeção atual é de que o clube feche o balanço financeiro neste patamar. A quantia representará um salto em relação a 2023, quando atingiu R$ 131 milhões.

Até novembro, a previsão era de terminar 2024 com receita inferior ao alcançado em 2023. Entretanto, o clube recebeu uma parte da segunda parcela atrasada da Liga Forte Futebol (LFF), elevando a projeção do montante ao fim da temporada.

Nos dois anos anteriores, o Alvinegro fechou com resultados financeiros negativos. Em 2023, mesmo alcançando R$ 131 milhões em receitas, o clube encerrou o balanço com um déficit de R$ 781.225.

Na temporada de 2022, quando acabou rebaixado para a segunda divisão, o Ceará alcançou receita de R$ 165,7 milhões e amargou déficit de R$ 6,16 milhões.

O último ano em que o Alvinegro encerrou com saldo positivo foi em 2021. Naquela temporada, o clube somou R$ 150,1 milhões de receita e assegurou superávit de R$ 327.488.

Ceará prepara maior orçamento da história no retorno à Série A

Com o acesso à Série A garantido, o Ceará já se movimenta nos bastidores com foco na temporada de 2025. A coluna apurou com exclusividade que o orçamento previsto para o próximo ano será de aproximadamente R$ 180 milhões, o maior da história do clube. A proposta orçamentária será apresentada em breve ao Conselho Deliberativo para aprovação.