Ceará domina, Pedro Raul estreia com brilho e Mugni comanda mais uma vitória rumo à final

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Jogadores do Ceará comemorando o gol de Lucas Mugni, no confronto contra o Maracanã

A minha principal dúvida para esse embate era se o Ceará teria alguma dificuldade diante de um rival que jogaria recuado, atrás da linha do meio de campo. Em parte, no primeiro tempo, sim. Mas, nos 90 minutos, o Vovô foi muito superior ao Maracanã. Teve volume ofensivo, eficiência e contou com gol e assistência do estreante Pedro Raul. A vitória por 3 a 0 foi importantíssima e deixou a classificação bem encaminhada para a final do Estadual.

O Ceará soma agora sete jogos de invencibilidade. O time comandado por Léo Condé, que passou por uma reformulação profunda visando a Série A, vai se tornando cada vez mais seguro e maduro. É uma equipe com um estilo bem definido, cuja harmonia entre os setores permite que individualidades se destaquem. Como Mugni, o melhor jogador do Ceará neste início de temporada.

O camisa 10 fez mais uma grande atuação contra o Maracanã. Deu a assistência para o gol de Marllon, que abriu o placar no primeiro tempo, e marcou um golaço na segunda etapa, após passe de Pedro Raul.

No primeiro tempo, o Ceará dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. E foi aí que a bola parada fez a diferença. Foi fundamental para abrir o placar.

Na segunda etapa, o time conseguiu ser mais agressivo e encontrou mais espaços na defesa do Maracanã. O gol logo no primeiro minuto ajudou a equipe a controlar o jogo com tranquilidade.

Pedro Raul teve uma estreia mais do que especial: assistência e gol. Para que melhor? Ele se movimentou bastante e procurou o jogo. Além da assistência e do gol de pênalti, ainda acertou um cabeceio perigoso, exigiu boa defesa de Rayr em uma finalização, tirou um lance de perigo na defesa e deu passe para Galeano, que quase marcou.

Outros destaques: Rômulo foi titular e alternou com Mugni entre a ponta e o meio. No primeiro tempo, errou passes-chave, mas evoluiu na segunda etapa. Gostei. Fabiano e Matheus Bahia vivem grande fase e foram muito bem. Quem deixou a desejar foi Fernandinho, o pior em campo pelo Vovô.