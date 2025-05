Empate com o São Paulo tem boa atuação do Fortaleza no Morumbis

Foto: CAIO DE SOUSA/ESTADÃO CONTEÚDO SP - BRASILEIRÃO/SÃO PAULO X FORTALEZA - ESPORTES - Breno Lopes, do Fortaleza, na partida entre São Paulo e Fortaleza válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizada no Estádio MorumBIS, na capital paulista, na noite desta sexta-feira (2). 02/05/2025 - Foto: CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Um empate sem gols, mas com mais pontos positivos do que negativos a se destacar. Gostei da atuação do Fortaleza diante do São Paulo.

É verdade que o time ainda não encerrou o jejum de vitórias. Mas foi uma partida que acende um fio de esperança por dias melhores no Pici. Sem dúvida, foi a melhor exibição do Tricolor cearense nessa longa sequência sem vencer.

No geral, apesar do equilíbrio, vi o Leão superior ao São Paulo no Morumbis. Os donos da casa só se sobressaíram de fato nos 15 minutos iniciais do segundo tempo, quando criaram duas grandes oportunidades: uma com Lucas Ferreira, que saiu cara a cara com João Ricardo, e outra em pênalti desperdiçado por Ferreirinha. O camisa 1 do Fortaleza brilhou nas duas jogadas.

Há muito tempo o Fortaleza não fazia uma partida em que fosse possível destacar positivamente mais de dois jogadores. Diante do São Paulo, o coletivo funcionou. A equipe foi compacta, marcou bem e conseguiu neutralizar os espaços do Tricolor paulista.

Na estratégia de contra-ataque, o Fortaleza teve um meio-campo mais lúcido, conseguindo acionar rapidamente os pontas. Os cearenses criaram mais chances claras do que o adversário. Se a pontaria estivesse mais calibrada, o Leão poderia, sim, ter saído com os três pontos.