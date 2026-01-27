Esperava mais do Fortaleza de Carpini?

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
Cinco jogos na temporada, invencibilidade e defesa ainda sem sofrer gols. Por enquanto, o Fortaleza ostenta números positivos no início do trabalho de Thiago Carpini. O desempenho, porém, ainda está longe do ideal. E isso é absolutamente normal, e até esperado, para um clube que passa por um processo de reestruturação em 2026.
Após a terceira vitória seguida por 1 a 0, desta vez sobre o Floresta, as reclamações sobre a atuação do time aumentaram. Vejo muitas delas, no entanto, como fruto de expectativas criadas sem levar em conta a realidade atual do clube. Embora o Fortaleza seja amplo favorito contra quase todos os adversários do Estadual, exceção feita ao rival Ceará, com quem divide o protagonismo, alcançar um nível de excelência neste contexto exige tempo e trabalho.
Carpini ainda não completou nem um mês de trabalho no Pici. Nesse curto período, precisou montar a equipe com um elenco em constante mutação, cercado por dúvidas semanais sobre quem chega e quem sai.
Paralelamente ao início do trabalho do treinador, a diretoria priorizou a “limpa” no grupo, movimento que ganhou força apenas na segunda semana de janeiro. Enquanto não reduzisse a folha e definisse as saídas dos remanescentes de 2025, o clube tinha limitações para avançar no mercado.
Entre saídas confirmadas, negociações encaminhadas e atletas fora dos planos, o Leão deve passar por uma reformulação que ultrapassa 20 jogadores. Uma mudança profunda, que inevitavelmente atrasa encaixes e impacta a chegada de reforços.
Sem folga no calendário, Carpini é obrigado a ajustar o time no improviso e lidar com carências claras. Hoje, por exemplo, sequer conta com um lateral-esquerdo de origem no elenco e tem apenas um ponta disponível, Moisés.
Dentro desse cenário, há pontos positivos: a defesa mais organizada e o controle da posse de bola. Por outro lado, ainda faltam agressividade no terço final e melhor aproveitamento das jogadas, problemas que ajudam a explicar as vitórias magras e o desempenho pouco convincente.
Questionado sobre a principal dificuldade deste início de trabalho, Carpini foi direto:
"A maior dificuldade é aquela que já sabia. É um clube em reformulação. Faço parte desse processo, reestruturação de departamentos, de elenco, de um momento de Série B depois de tantos anos fazendo grandes trabalhos. Grandes treinadores por aqui passaram. Muitas saídas de atletas, algumas chegadas que ainda vão acontecer. A gente tem encontrado dificuldade (no mercado), mas estamos trabalhando muito."
Quem não fica no Fortaleza em 2026
Saídas confirmadas
Brenno Lopes – Vendido ao Coritiba (R$ 17 milhões) Matheus Pereira – Emprestado ao Corinthians Yeison Guzmán – Emprestado ao América de Cali-COL Allanzinho – Emprestado ao Atlético-GO Lucero – Rescisão Martínez – Rescisão Zé Welison – Rescisão Benevenuto – Rescisão Bruno Pacheco – Rescisão Tinga – Rescisão Pikachu – Fim de contrato Marinho – Fim de contrato Gastón Ávila – Fim de empréstimo Pablo Roberto – Empréstimo para o Juventude Mancuso - Empréstimo para o Estudiantes
Saídas encaminhadas
Tucu Herrera – Venda para o RB Bragantino João Ricardo - Empréstimo para o Corinthians Deyverson - rescisão
Em negociação para sair
Kuscevic
Fora dos planos
Diogo Barbosa Weverson Helton Leite
