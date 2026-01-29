Saiba quanto o Fortaleza vai faturar com a venda de Alex Amorim ao Genoa

Foto: DIVULGAÇÃO/GENOA Cria da base do Fortaleza, Alex Amorim é anunciado pelo Genoa

Cria das categorias de base do Fortaleza, o jovem Alex Amorim se tornou a maior venda da história do Alverca e também vai render cifras milionárias aos cofres do clube do Pici. A coluna apurou detalhes do contrato firmado entre o Tricolor e a equipe portuguesa, em julho de 2025, que previa a opção de compra de mais 20% dos direitos econômicos do atleta pertencentes ao Leão, mecanismo que ajuda a explicar quanto o Leão ainda tem a receber na negociação.

De acordo com a imprensa portuguesa, o Genoa, da Itália, desembolsou 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,6 milhões na cotação atual) para contratar Amorim, anunciado oficialmente pelo clube italiano nesta quinta-feira, 29. Antes de calcular a fatia do Fortaleza na transferência, é preciso entender como a operação foi estruturada desde a saída do jogador para Portugal.

Na ocasião, o Tricolor vendeu 50% dos direitos econômicos do meio-campista ao Alverca por R$ 2 milhões. No contrato, ficou estabelecida uma cláusula que garantia ao clube português a opção de adquirir mais 20% por outros R$ 2 milhões, dispositivo que será exercido agora.

Com isso, o Fortaleza permanece com 30% dos direitos econômicos na transação final. Mantidos os valores divulgados na Europa, o clube cearense deve receber quase R$ 15 milhões apenas nesta venda ao Genoa.

Somando a primeira negociação, a ativação da cláusula adicional e a participação na transferência internacional, Amorim renderá ao todo quase R$ 20 milhões aos cofres do Leão.

O retorno é expressivo para um jogador que fez apenas duas partidas pelo time profissional, mas que sempre foi tratado internamente como uma joia da base tricolor.

Em apenas seis meses no Alverca, Amorim virou destaque absoluto da equipe e passou a despertar o interesse de gigantes como Benfica e Sporting, antes do acerto com o Genoa. Inicialmente um meia mais avançado, foi recuado e se consolidou como segundo volante: marca, organiza o jogo por dentro e pisa com frequência no setor ofensivo. Em Portugal, o camisa 8 disputou 21 partidas e marcou dois gols.

Formação na base tricolor

Alex Amorim chegou ao Fortaleza em 2019, aos 14 anos, para integrar o time sub-15. Com a paralisação provocada pela pandemia, acabou se transferindo para o Fluminense em 2021, onde permaneceu até o fim daquela temporada. Repatriado pelo Leão, retomou a trajetória no clube em 2022, se destacou no Campeonato Brasileiro Sub-17 e rapidamente ganhou espaço no sub-20. Após a Copinha de 2023, iniciou a transição para o elenco profissional, ainda revezando partidas na base para ganhar minutagem e consolidar o desenvolvimento.