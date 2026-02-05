Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Série B 2026 não pausa durante a Copa do Mundo

A Série B de 2026 terá playoff de acesso envolvendo os 3º, 4º, 5º e 6º colocados e não será paralisada durante a Copa do Mundo. As definições ocorreram nesta quinta-feira, 5, com a participação de Ceará e Fortaleza no Conselho Técnico da competição.

A coluna apurou com exclusividade como Vovô e Leão votaram nas propostas apresentadas e traz os bastidores da reunião na sede da CBF, que contou com representantes dos 20 clubes.

Ceará e Fortaleza divergiram nos dois principais temas do encontro.

Formato da competição

Três propostas sobre o formato da Série B foram apresentadas e colocadas em votação:

Proposta 1: manutenção do modelo tradicional, com pontos corridos em 38 rodadas e acesso direto para o G-4.

Proposta 2: 38 rodadas por pontos corridos, com playoff de acesso envolvendo os 3º, 4º, 5º e 6º colocados.

Proposta 3: 38 rodadas por pontos corridos, com playoff apenas entre 4º e 5º colocados.

A proposta 2 venceu com ampla maioria: 17 votos a 3. O Ceará votou a favor do playoff de acesso com a presença do 3º ao 6º colocados.

Fortaleza, Náutico e Sport foram os únicos contrários ao modelo e votaram na manutenção do formato tradicional.

Pausa na Copa do Mundo

O Ceará foi favorável à continuidade da Série B durante o período da Copa do Mundo de 2026. A principal justificativa é financeira, evitando custos com folha salarial em um mês sem jogos.

O Fortaleza votou pela paralisação da competição durante o Mundial.

Calendário da Série B 2026

Início: 21/3

Término das 38 rodadas: 14/11

Ida do playoff: 21/11

Volta do playoff: 28/11