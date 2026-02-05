Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
A Série B de 2026 terá playoff de acesso envolvendo os 3º, 4º, 5º e 6º colocados e não será paralisada durante a Copa do Mundo. As definições ocorreram nesta quinta-feira, 5, com a participação de Ceará e Fortaleza no Conselho Técnico da competição.
A coluna apurou com exclusividade como Vovô e Leão votaram nas propostas apresentadas e traz os bastidores da reunião na sede da CBF, que contou com representantes dos 20 clubes.
Ceará e Fortaleza divergiram nos dois principais temas do encontro.
Formato da competição
Três propostas sobre o formato da Série B foram apresentadas e colocadas em votação:
Proposta 1: manutenção do modelo tradicional, com pontos corridos em 38 rodadas e acesso direto para o G-4.
Proposta 2: 38 rodadas por pontos corridos, com playoff de acesso envolvendo os 3º, 4º, 5º e 6º colocados.
Proposta 3: 38 rodadas por pontos corridos, com playoff apenas entre 4º e 5º colocados.