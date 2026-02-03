Clássico-Rei terá arbitragem 100% local após quase dois anos

Foto: Samuel Setubal Clássico-Rei volta a ter arbitragem local após quase dois anos com profissionais de fora atuando em jogos do Campeonato Cearense

O primeiro Clássico-Rei de 2026 terá quadro de arbitragem 100% local, apurou a coluna. Desta forma, o duelo entre Ceará e Fortaleza volta a contar com uma equipe de árbitros da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF) no Estadual após quase dois anos. Nos bastidores, a FCF ressaltou a confiança em seus árbitros e no uso do VAR, implementado na segunda fase.

A escala de arbitragem será definida nesta quinta-feira, 5, às 14 horas, em audiência pública realizada pela Comissão de Arbitragem da FCF.



Nas últimas duas temporadas, os dois principais clubes do futebol cearense se acostumaram a solicitar arbitragem de fora para os clássicos válidos pelo Manjadinho. Nos últimos cinco confrontos entre Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense, árbitros de outras federações, como Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS), Rodrigo Pereira (Fifa-PE) e Matheus Delgado Candançan (Fifa-SP), foram responsáveis pelo apito das partidas.

A última vez que um árbitro cearense apitou o Clássico-Rei foi em fevereiro de 2024, quando Rodrigues Júnior conduziu o duelo que terminou empatado em 3 a 3, pela fase de grupos do Estadual. Sem auxílio do VAR, o profissional precisou conter os ânimos exaltados, expulsou três atletas e marcou 39 faltas.

O custo para os clubes viabilizarem uma arbitragem de fora, que envolve cerca de 11 profissionais e a utilização do VAR, gira em torno de R$ 120 mil. O montante cobre taxas pagas à Federação Cearense de Futebol (FCF), além de despesas com hospedagem e passagens.

Primeiro Clássico-Rei de 2026

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 8, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, no encerramento da segunda fase. O Vovô já está garantido nas semifinais do Campeonato Cearense.

O Tricolor tem a vaga praticamente encaminhada, mas ainda não está matematicamente classificado. Um empate assegura o Leão nas semifinais. A equipe do Pici pode avançar até mesmo com derrota, a depender dos demais resultados.

O Fortaleza só seria eliminado precocemente se perdesse para o Ceará e, simultaneamente, Ferroviário e Horizonte goleassem Iguatu e Floresta por mais de quatro gols de diferença.