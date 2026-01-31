Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
Ceará liga alerta com Botafogo, aguarda R$ 8 milhões por David Ricardo e mira dívida antiga
Nos bastidores, o clube do Porangabuçu vê com receio a situação do Alvinegro carioca, que há cerca de um mês cumpre punição de transfer ban e vive uma disputa jurídica envolvendo o empresário John Textor
O Ceará está atento às movimentações do Botafogo de olho no recebimento de aproximadamente R$ 8 milhões, valor correspondente à venda de David Ricardo ao Dínamo Moscou-RUS. Nos bastidores, o clube do Porangabuçu vê com receio a situação do Alvinegro carioca, que há cerca de um mês cumpre punição de transfer ban e vive uma disputa jurídica envolvendo o empresário John Textor.
Portanto, além do débito remanescente da negociação inicial, o Botafogo precisa repassar ao Ceará 20% do valor da venda ao clube russo. O time carioca acertou a transferência do defensor por 6,5 milhões de euros — cerca de R$ 40 milhões na cotação atual.
Quando vendeu o jogador ao Botafogo, o Vovô manteve 20% dos direitos econômicos. Dessa forma, aguarda o pagamento de aproximadamente R$ 8 milhões. O clube carioca, inclusive, já teria recebido a quantia do Dínamo nesta semana, conforme apuração da coluna.
