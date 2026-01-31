Logo O POVO+
Ceará liga alerta com Botafogo, aguarda R$ 8 milhões por David Ricardo e mira dívida antiga
Comentar
Foto de Lucas Mota
clique para exibir bio do colunista

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi

Lucas Mota esportes

Ceará liga alerta com Botafogo, aguarda R$ 8 milhões por David Ricardo e mira dívida antiga

Nos bastidores, o clube do Porangabuçu vê com receio a situação do Alvinegro carioca, que há cerca de um mês cumpre punição de transfer ban e vive uma disputa jurídica envolvendo o empresário John Textor
Comentar
David Ricardo em ação pelo Botafogo durante partida contra o Ceará (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal David Ricardo em ação pelo Botafogo durante partida contra o Ceará

O Ceará está atento às movimentações do Botafogo de olho no recebimento de aproximadamente R$ 8 milhões, valor correspondente à venda de David Ricardo ao Dínamo Moscou-RUS. Nos bastidores, o clube do Porangabuçu vê com receio a situação do Alvinegro carioca, que há cerca de um mês cumpre punição de transfer ban e vive uma disputa jurídica envolvendo o empresário John Textor.

Ademais, a coluna apurou que o Botafogo ainda deve ao Ceará parte do montante referente à compra de David Ricardo junto ao Vovô, concretizada há quase um ano. Em fevereiro de 2025, o Glorioso adquiriu o zagueiro revelado pelo Alvinegro cearense por cerca de R$ 11 milhões. Desse total, o Ceará repassaria 10% ao Fluminense-PI, detentor do direito de mais-valia, e ficaria com aproximadamente R$ 10 milhões.

Leia mais

Portanto, além do débito remanescente da negociação inicial, o Botafogo precisa repassar ao Ceará 20% do valor da venda ao clube russo. O time carioca acertou a transferência do defensor por 6,5 milhões de euros — cerca de R$ 40 milhões na cotação atual.

Quando vendeu o jogador ao Botafogo, o Vovô manteve 20% dos direitos econômicos. Dessa forma, aguarda o pagamento de aproximadamente R$ 8 milhões. O clube carioca, inclusive, já teria recebido a quantia do Dínamo nesta semana, conforme apuração da coluna.

Foto do Lucas Mota

Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?